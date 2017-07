Lloyds Banking Group emittiert Floater-Anleihe

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

Im September 2008 fusionierte im Zuge der Finanzkrise eines der ältesten Bankhäuser Großbritanniens, die Lloyds TSB Group PLC, mit der angeschlagenen HBOS. Die neu daraus hervorgegangene größte britische Großbank wird unter dem Namen Lloyds Banking Group PLC geführt. Mitte Mai diesen Jahres wurde bekanntgegeben, dass die britische Regierung ihre restlichen Anteile an der Bank verkauft hat und die Bank seit der Finanzkrise nun wieder ganz in privaten Händen ist.Mit einem neuen Floater kam die Lloyds Banking Group an den Kapitalmarkt (WKN: A19J51). Insgesamt sammelte die Bank eine Milliarde Euro Emissionsvolumen ein. Derzeit wird der Floater mit einem Zinssatz von 0,451 Prozent p.a. verzinst. Dieser errechnet sich aus dem 3 Monats Euribor (EUR003M)+ 78 Basispunkte und wird immer am 21. März/Juni/September/Dezember angepasst. Das Laufzeitende der Anleihe ist auf den 21.06.2024 datiert. Ab der kleinsten handelbaren Einheit 1.000 Euro nom. kann die von der Ratingagentur S&P mit BBB+ bewertete Anleihe gehandelt werden.