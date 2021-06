Lizenz für Kupferprojekt „Haib“ nicht verlängert – Deep-South Resources plant rechtliche Schritte

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Der kanadische Kupferexplorer Deep-South Resources (TSX-V: DSM; Frankfurt: DSD; WKN: A2DGWF; ISIN CA24378W1032) exploriert und entwickelt hochwertige Mineralprojekte in Infrastrukturnähe und unter Einsatz umweltfreundlicher Technologien. Ein solches Projekt war bis vergangene Woche das Kupfer-Porphyr-Projekt „Haib“ in Namibia. Doch die aussichtsreiche Exploration ist durch die unerwartete Verweigerung der Lizenzerneuerung durch die Regierung vorerst beendet. Deep-South beabsichtigt nun, die überraschende Entscheidung des namibischen Bergbauministeriums anzufechten. Der Aktienkurs des Unternehmens brach unterdessen drastisch ein.

Ein klärendes Gespräch sollte in dieser Woche das vermeintliche Missverständnis klären. Doch bewirkt hat das nichts: Die Lizenzverlängerung wird auch weiterhin abgelehnt. Wie Deep-South am Freitagnachmittag mitteilte, hatte das Unternehmen im Anschluss an die gestrige Aussprache mit dem Minister für Bergbau und Energie und weiteren Regierungsvertretern des Ressorts erneut einen negativen Bescheid über die Verlängerung seiner exklusiven Prospektionslizenz (EPL) 3140 für das Projekt „Haib“ erhalten.

Rechtliche Schritte geplant

In seinem Verlängerungsantrag hatte Deep-South dem Ministerium unzweifelhaft dargelegt, dass alle Kriterien erfüllt wurden, die gesetzlich erforderlich sind, um eine Lizenzverlängerung zu rechtfertigen.

Wie Deep-South ankündigte, will man nun auf dem Rechtsweg diese Entscheidung mit Berufung auf den „Prospecting and Mining Act“ und weitere anwendbare Gesetze gemäß der namibischen Jurisdiktion energisch anfechten. Der „Prospecting and Mining Act“ ist ein Gesetz, in dessen Rahmen Finanzangelegenheiten, Verkauf und Export von Mineralien, Umweltfragen und die Haftung von Lizenzinhabern geregelt werden.

Deep-South hat nun im Zuge der Weigerung des Ministers, die Lizenz zu erneuern, alle Arbeiten vor Ort eingestellt und setzt die Entlassung seiner Mitarbeiter fort.

Ministerium bezweifelt Studien-Fortschritte

Wie bereits in der vorangegangenen Pressemitteilung geschildert, war Deep-South vom Ministerium für Bergbau und Energie unerwartet mitgeteilt worden, dass der Antrag auf Verlängerung der exklusiven Prospektionslizenz (EPL) abgelehnt worden war. Begründet hatte das Ministerium diesen Bescheid mit der Begründung, Deep-South sei nicht in der Lage, diese Lizenz bis zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie („pre-feasibilty study“, PFS) voranzubringen und das geplante Bohrprogramm zu beenden.

Dem widerspricht Deep-South: Das Ministerium sei bezüglich einer vorgeschlagenen Änderung von der PFS zu einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („preliminary economic assesment“, PEA) und die Aufnahme einer vollständigen Machbarkeitsstudie („full feasibility study“) umfassend informiert gewesen und habe keine Einwände erhoben.

Das Ministerium hatte außerdem alle für das Bohrprogramm erforderlichen Genehmigungen erteilt; dort war auch bekannt, dass Deep-South sein Bohrprogramm abgeschlossen hatte.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.