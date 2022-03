Lithiumrally im vollen Gange, Preise ziehen weiter an

Die Lithiumpreise setzen ihre wahnwitzige Rallye Aussagen der Experten von Benchmark Mineral Intelligence zufolge unvermindert fort. Vor allem die dramatisch gestiegene Nachfrage aus dem Automobilsektor habe zu dem rasanten Preisanstieg geführt, was innerhalb Chinas zuletzt zu einem „wilden Gerangel“ insbesondere um Lithiumkarbonat geführt habe, hieß es.



Nachdem der Preis für Lithiumkarbonat sich schon im vergangenen Jahr im Wert mehr als vervierfacht hat, schießt er laut Benchmark Mineral auch 2022 weiter in die Höhe. Die Auswertung zu Mitte März von Benchmark zeigt, dass batteriefähiges Lithiumkarbonat (EXW China, ≥99,5% Li2CO3) im Schnitt 76.700 USD pro Tonne kostete. Das ist ein Anstieg von 10% innerhalb von gerade einmal zwei Wochen und von 95% seit Jahresbeginn! Im März 2021 wurde das Material noch für „nur“ 13.400 USD pro Tonne gehandelt.



Auch der Preisausbruch bei Lithiumhydroxid, dem Material, das in der Herstellung von Kathoden mit hohem Nickelanteil verwendet wird, legt an Geschwindigkeit zu. Hier steht im bisherigen Jahresverlauf den Experten zufolge ein Plus von 120% zu Buche. Damit sinkt der Abschlag im Vergleich zu Lithiumkarbonat, das „normalerweise“ billiger ist.



Den Analysten von Benchmark zufolge würden Berichte besagen, dass die chinesischen Bestände an Lithiumhydroxid und Karbonat sowie des Ausgangsmaterials Spodumen weiterhin auf sehr niedrigem Niveau liegen, was das extrem hohe Preisniveau stütze. Das werde auch kurzfristig noch anhalten, so die Experten, allerdings könnte die saisonale Wiederaufnahme der Lieferung einheimischen, aus Sole gewonnenen Lithiums die Lage am Markt für das Batteriemetall in einigen Wochen vermutlich zumindest leicht entspannen.





In erster Linie profitieren von dieser Entwicklung verständlicherweise die Lithiumproduzenten wie(WKN A3C8Z7) oder(WKN A2N464). Aber auch die Juniors der Branche dürften wieder mehr Aufmerksamkeit am Markt erfahren – umso mehr, umso länger die wahnwitzige Lithiumrallye anhält.Hier auf Goldinvest.de beobachten wir schon langeund sind der Ansicht, dass die kleine Gesellschaft, die übrigens auch über interessante Goldprojekte verfügt, in naher Zukunft wieder auf dem Radar der Anlegergemeinde auftauchen könnte.Das Unternehmen hat sich nicht nur vor Kurzem über einen extrem smarten Deal Zugriff auf spannende Lithiumprojekte in der Nähe von produzierenden oder zumindest fortgeschrittenen Lithium-Assets in Argentinien von z.B. Galaxy/Posco, Lithium Americas oder Rio Tinto verschafft. Portofino steht Verlautbarungen der letzten Wochen zufolge auch kurz davor, die Bohrungen auf seinem Lithiumprojekt Yergo in der argentinischen Provinz Catamarca wieder aufzunehmen. Positive Bohrergebnisse von dort würden das Unternehmen, dessen Marktkapitalisierung bei gerade einmal 10,7 Mio. CAD liegt, sicherlich in den Fokus vieler Anleger rücken.Ebenfalls interessant erscheint uns die in der Mongolei tätigeDas Unternehmen hatte Ende vergangenen Jahres eine Entdeckung mit bis zu 1.502 ppm Lithium von seinem Baavhai Uul-Projekt gemeldet und erst vor Kurzem ein spannendes Explorations-Joint Venture gemeldet, das die Explorationsflächen erheblich ausweitet. Hinzu kommt, dass, nachdem auch in der Mongolei nun die Corona-Einschränkungen gelockert wurden, das Management und das technische Team im Frühling in die Mongolei und auf das Projekt reisen wollen. Man sei gut aufgestellt um ein „kapitalintensives“ Explorationsprogramm auf dem Baavhai Uul-Projekt durchzuführen, hieß es zuletzt.Beide genannten Unternehmen befinden sich mit ihren Projekten noch in einer vergleichsweise frühen Phase, sodass das Risiko hoch ist. Allerdings stehen dem, unserer Ansicht nach, gerade im aktuell extrem positiven Marktumfeld auch erhebliche Chancen gegenüber. Wir werden weiter berichten.Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren https://goldinvest.de/newsletter Folgen Sie uns auch auf Youtube https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen (Portofino Resources / Ion Energy) halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen den erwähnten Unternehmen (Portofino Resources / Ion Energy) und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.