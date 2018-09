Lithiumproduzent Orocobre auch jetzt noch ein Kauf?

Die Aktien des in Argentinien operierenden Lithiumproduzenten Orocobre (WKN A0M61S / TSX ORL / ASX ) können sich heute etwas erholen, nachdem es die letzten zwei Tage deutlich abwärts gegangen war. Das südamerikanische Land hatte vor Kurzem überraschend eine Exportsteuer eingeführt, um seine krankende Wirtschaft zu stützen. Analysten rieten allerdings dazu, die Orocobre-Aktie auf dem aktuellen Niveau zu kaufen.

Orocobre war aber nicht die einzige Lithiumgesellschaft, die Kursverluste hinnehmen musste. Vielmehr verzeichnete der Sektor Verluste auf breiter Front, da die Lithiumpreise in China weiter nachgaben.

Die Orocobre-Aktie, das Unternehmen ist der größte australische Lithiumproduzent in Argentinien, hatte am Mittwoch an der ASX 13% an Wert verloren und am gestrigen Donnerstag noch einmal 5,5% abgegeben, sodass ein Ein-Jahrestief von 3,42 AUD erreicht wurde. Argentinien hatte eine 8%ige Exportsteuer erhoben, um das Vertrauen von Investoren zu gewinnen und Finanzhilfen anzuziehen.

Trotz der leichten Erholung heute ist Orocobre an der australischen Börse damit weniger als die Hälfte dessen Wert, was zu Zeiten des Hochs von 7,44 AUD, das im Januar erreicht wurde, verzeichnet wurde. Argentinien hatte zwar erklärt, dass die Exportsteuer nur bis 2020 gelten wird, doch sieht der Markt offenbar die Möglichkeit, dass die Steuer verlängert werden könnte.

Nach Aussage der Analysten von JPMorgan kommt dieser Umschwung der als Pro-Business eingeschätzten Regierung überraschend. Zudem habe sich der argentinische Peso noch nicht stabilisiert, was darauf hindeute, dass die Märkte nicht überzeugt sein, dass diese Maßnahme wirklich helfen wird. JP Morgan senkte das Kursziel für Orocobre von 8 auf 6 Dollar

Die Analysten von Macquarie sehen immer noch Wert in der Aktie, selbst wenn die Steuer dauerhaft bestehen bleiben würde. In Argentinien zu arbeiten sei immer riskant, so Macquarie, und die neue Exportsteuer ein Paradebeispiel. Obwohl die Analysten in ihrer neuesten Analyse das schlechteste Szenario ansetzen, sehen sie aber dennoch Wert in der Aktie. Allerdings senkten sie ebenfalls ihr Kursziel für Orocobre von 5 auf 4,40 Dollar.

Die Credit Suisse hingegen geht davon aus, dass die Exportsteuer 2020 auslaufen wird, und senkte ihr Kursziel so nur von 5,70 auf 5,50 Dollar.

Der Preis für Lithiumkarbonat in China lag im August laut mining.com bei 13.000 USD pro Tonne, wobei man sich auf Angaben von Benchmark Mineral Intelligence beruft. Das ist ein Rückgang von 47% im Vergleich zum ersten Quartal und der niedrigste Wert seit 2015.

Auch die Aktie von Pilbara Minerals (WKN A0YGCV / ASX PLS), das Unternehmen fährt derzeit die Produktion auf seinem Pilgangoora-Projekt in Western Australia hoch, fiel am Donnerstag auf ein Elfmonatstief bei 0,705 Dollar. Heute allerdings kann sich die Aktie ebenfalls erholen und schloss bei 0,77 Dollar.

Galaxy Resources (WKN A0LF83 / ASX GXY), die Gesellschaft ist sowohl in Western Australien als auch Argentinien aktiv, fiel um 4,7% auf ein Ein-Jahrestief von 2,41 Dollar, bevor es heute wieder auf 2,65 Dollar nach oben ging.



