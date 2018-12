Lithium muss her

Um unabhängiger von asiatischen Marktführern zu werden, besiegelten Deutschland und Bolivien eine richtungsweisende Partnerschaft

"Deutschland sollte ein führender Standort für die Batteriezellenproduktion werden. Ein großer Teil der Produktionskosten hängt von den Rohstoffen ab", so unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Dafür will man sich frühzeitig Lithium sichern.





Die Abmachung zwischen einem deutschen Unternehmen und dem bolivianischen Staatsunternehmen Yacimientos de Litio Bolivianos zeigt, wohin der Weg geht. Es um die Förderung von Lithium für die Batterien von Elektroautos und damit auch um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Ziel der Vereinbarung ist der Salzsee Salar de Uyuni mit den dort vermuteten großen Lithiumvorkommen. Das Lithium soll hier über 70 Jahre gefördert werden.





Das sogenannte "Lithium-Dreieck" umfasst Chile, Bolivien und Argentinien. Hier liegen sehr große Reservoirs für Metalle. Lithium, "das weiße Gold", steht auch im Focus von Millennial Lithium. Zwei fortgeschrittene Projekte in Argentinien und finanziell bestens aufgestellt, besitzt das Unternehmen über 20.000 Hektar bestes Lithium-Gebiet.





Infinity Lithium agiert nicht im Lithium-Dreieck, sondern auf einer der größten Lithiumlagerstätten Europas. Infinity Lithium ist zu 50 Prozent beteiligt. Das San Jose Lithiumprojekt liegt in Westspanien und wird im Tagebau entwickelt, wobei das Erz vor Ort aufbereitet und verfeinert werden wird, um hochwertiges Lithiumhydroxid mit Batteriequalität herzustellen.





Laut Schätzungen soll der Lithiummarkt bis 2025 um jährlich 16 Prozent anwachsen. Das erklärt warum Lithium so begehrt ist. In die Elektromobilität wird also stark investiert. Rund 40 Milliarden Euro wird die deutsche Autoindustrie in den nächsten drei Jahren in alternative Antriebe investieren. Das Angebot an E-Autos soll sich auf gut 100 Modelle verdreifachen. So hat gerade auch Daimler zum Beispiel für seine geplanten Elektromodelle Vereinbarungen zum Kauf von Batteriezellen in Milliardenhöhe abgeschlossen.





