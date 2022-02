Lithium, Nickel und Kobalt – wichtige Rohstoffe für die Elektromobilität

Klimawandel und Dekarbonisierungsziele vieler großer Volkswirtschaften sorgen für die Nachfrage bestimmter Rohstoffe

Lithium-Aktien waren im letzten Jahr äußerst beliebt bei Investoren und die Elektromobilität nimmt weiter an Fahrt auf, so dass auch im laufenden Jahr Lithium im Interesse der Anleger stehen wird. Immerhin ist der Preis für das hängeringend gesuchte Lithium im vergangenen Jahr rund 300 Prozent gestiegen. Die Nachfrage ist nun mal größer als das Angebot. Experten rechnen mit einer weiteren Verknappung. Dies lässt sich leicht an den Verkaufszahlen für Elektrofahrzeuge ablesen. Wurden beispielsweise in Deutschland in 2019 insgesamt 64.000 vollelektrisch betriebene Pkw verkauft, so waren es allein im Dezember 2021 schon 48.000 Stück. Insgesamt in 2021 wurden in Deutschland knapp 356.000 E-Fahrzeuge zugelassen, damit ist im Vergleich zu 2019 eine Steigerung von 463 Prozent zu verzeichnen. Gesellschaften wie etwa ION Energy, die das Lithium in ihren Projekten besitzen, haben damit einen besonders wertvollen gefragten Rohstoff. Gelegen in der Mongolei bieten die beiden großen Lithium-Projekte von ION Energy beste Zukunftsaussichten. Die Exploration ist vollständig finanziert und im Nachbarland China gibt es viele Batteriefabriken.





Weitere Rohstoffe, die in der Automobilbranche gebraucht werden, sind Nickel und Kobalt. Kobalt wird neben Lithium in den wiederaufladbaren Batterien verbaut, und zwar als Kathodenmaterial. Meist aus dem problematischen Kongo, gibt es aber auch Kobalt aus sicheren Bergbauregionen. Die Canada Nickel Company etwa besitzt in Kanada das Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford. Nickel ist übrigens ein Rohstoff, der nicht nur in der Elektromobilität gebraucht wird, sondern auch in der Edelstahlbranche.





