Lithium Energi: Planung für neuartiges Produktionsverfahren läuft!

Einer der Punkte, die die kanadische Lithiumgesellschaft Lithium Energi Exploration (WKN A2H5MG / TSX-V LEXI) von der Konkurrenz unterscheiden – abgesehen vom Umfang des Projektgebiets, über das man verfügt – ist die Zusammenarbeit mit IBC Advanced Technologies. Deren MRT-Technologie soll es LEXI nämlich erlauben, die Produktionsdauer des Batteriemetalls aus der argentinischen Sole von Monaten auf nur noch Tage zur reduzieren.

Und wie das Unternehmen nach Börsenschluss in Kanada meldete, hat man mit der technischen Planung und der Konstruktionsplanung für die eine erste MRT-Lithiumextraktionsanlage begonnen! Dieses so genannte Modul 1 soll zunächst eine Produktionskapazität von 1.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr haben und neben dem enormen Zeitvorteil auch extrem hohe Ausbringungsraten von bis zu 99% ermöglichen. Und gegenüber einer üblichen Anlage zur Lithiumgewinnung würden die Kosten dafür extrem fallen. Statt 150 bis 300 Mio. Dollar würden sie wohl nur ca. 20 Mio. Dollar betragen!

Die MRT-Technologie von IBC, die man für die Region, in der die Projekte von Lexi liegen exklusiv erworben hat, funktioniert in anderen Bereichen der Metallproduktion bereits seit Jahrzehnten einwandfrei, obwohl eine Nutzung im kommerziellen Maßstab in der Lithiumproduktion noch nicht existiert. Dies aber soll mit der Modul 1 erfolgen und Herr Steven R. Izatt, CEO von IBC Advanced Technologies, jedenfalls freut sich auf die Aufgabe, von deren Erfolg er sich überzeugt gibt

Zumal Herr Izat, ein anerkannter Chemieingenieur mit großer, langjähriger Erfahrung, davon ausgeht, dass die Entwurfsplanungen schon bald in die endgültige technische Planungsphase übergehen werden. Denn schon in den nächsten sechs bis zwölf Monaten werde man in der Lage sein, Soleproben zu analysieren und im Detail auf die Verwendung mit der MRT-Technologie zu untersuchen. Er sieht in der Zusammenarbeit mit Lithium Energi sogar „ein neues Kapitel für die Metallextraktion und die Energiespeicherung weltweit.“

Auf jeden Fall wäre die MRT-Technologie für Lithium Energi Exploration, wenn sie tatsächlich wie geplant funktioniert, ein entscheidender Vorteil im Rennen der zahlreichen derzeit entstehenden Lithiumgesellschaften um den möglichst frühen Markteintritt! Wir jedenfalls sind gespannt auf die weiteren Fortschritte des Unternehmens und werden natürlich unsere Leser auf dem Laufenden halten!

Wir weisen aber auch explizit darauf hin, dass es sich hier um ein junges Explorationsunternehmen handelt, das nicht unerheblichen Risiken unterliegt, mit denen man für das große Potenzial „bezahlt“. Interessierte Anleger sollten sich dessen immer bewusst sein.





