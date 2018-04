Litecoin-Gründer Lee bedauert Verkauf

Kryptowährungen setzen ihre Konsolidierung nach dem drastischen Absturz im ersten Quartal fort. Der April ist nicht nur ein sehr guter Monat für Bitcoin gewesen, auch viele Alt-Coins konnten sich an die Versen der Nummer eins heften. So war Bitcoin im April bisher mit 40 Prozent Plus genauso gut wie Litecoin, auch charttechnisch ist die frühe Abspaltung von der Bitcoin-Blockchain interessant. Sogar ihr Gründer räumt ein, dass sein Verkauf ein Fehler gewesen sein könnte.

Vier Monate nachdem Charlie Lee bekannt gegeben hatte, dass er seinen gesamten Anteil an der von ihm gegründeten Kryptowährung Litecoin verkauft hatte, gab er jüngst in einem Interview zu, dass der Verkauf ein Fehler gewesen sein könnte. Lee ist ein ehemaliger leitender Mitarbeiter von Google und Coinbase und hatte Litecoin 2011 ins Leben gerufen, um eine schnellere und preiswertere Alternative zu Bitcoin zu schaffen.

Kein gutes Gefühl

Lee meint, dass die Entscheidung, seinen Anteil an Litecoin zu verkaufen, wahrscheinlich auf lange Sicht die richtige war, aber im Moment fühlt es sich nicht richtig an. Ende Dezember kündigte Lee über einen Reddit-Beitrag an, dass er seinen gesamten Anteil an Litecoin verkauft habe – unter Berufung auf mögliche Interessenkonflikte. Ihm wurde vorgeworfen, durch seine Äußerungen den Litecoinpreis manipuliert zu haben.

Im Interview betonte Lee, dass er kein signifikantes Portfolio von Litecoins habe und wies jeden Vorwurf zurück, dass sein Verkauf den Markt hätte bewegen können. „Mein Verkauf von Litecoins hat den Markt nicht wirklich beeinflusst, aber die Tatsache, dass ich Litecoins hatte und Leute dachten, dass ich sie auf den Markt werfen könnte, war ein Problem.“ Für viele war die Kursentwicklung danach ein Riesenproblem, denn Lee bewies ein hervorragendes Timing. Der Preis von Litecoin ist um mehr als 50 Prozent gesunken seit er seinen Anteil verkauft hat.

Nachhol-Kandidat

Nun konsolidiert der Preis und bildet bei knapp 120 USD einen möglichen Doppelboden aus.

Grafik: eToro

Unter den größten Kryptowährungen der Welt ist Litecoin aber nicht nur aus charttechnischer Sicht interessant. So waren zuletzt Ethereum mit einem Monatsplus von rund 50 und Bitcoin Cash (zum Open-End-Zertifikat geht es hier) mit 150 Prozent besser beziehungsweise wesentlich besser. Litecoin ist daher ein Kandidat für eine Nachholbewegung und sollte Lee tatsächlich seinen Verkauf bedauern, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg gekommen sein.