Litecoin, Bitcoin, Ethereum – Kryptocrash zu Weihnachten

Minus 25 Prozent bei Litecoin, minus 18 bei Bitcoin, minus 22 Prozent bei Ethereum – es gibt keinen besonderen Anlass für massive Kursrückgänge vor Weihnachten bei Krypto-”Währungen”. Wir hatten beiin den letzten Tagen unsere Erwartung geäußert, dass der Bitcoin 2018 schnell mindestens 50 Prozent korrigieren sollte. Nun passiert es schon vor Weihnachten. Zum Top hat Bitcoin nun fast 6.000 Euro verloren innerhalb einer Woche.Damit war zu rechnen, lediglich das Startniveau der Korrektur war fraglich. Deshalb gilt weiter unser Rat – bei Kryptos kann man “mitspielen”. Gehen Sie jedoch davon aus, dass das Segment sehr spannend ist, uns in den nächsten Jahren erhalten bleibt – rechnen Sie aber auch damit, dass Bitcoin und Co. den Weg von EM-TV oder Biodata gehen könnten mit Kursverlusten von bis zu 100 Prozent in den nächsten Jahren. Aktienbewegungen wiezu Long Island Ice-Tea mit 500 Prozent Kursplus sprechen für sich und sagen fast alles…