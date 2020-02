Linde zeigt auf

Linde konnte gestern aufgrund eines positiven Ausblicks auf die Gewinne für 2020 die Marktteilnehmer positiv überraschen. Der Kurs konnte 3,19 % zulegen und war damit das stärkste Papier im DAX. Weiters ist der Industriegasproduzent für das Zukunftsthema Wasserstoff weltweit sehr gut aufgestellt und könnte langfristig die Marktakteure erneut positiv überraschen.

Der aus der Fusion mit Praxair hervorgegangene Industriegase-Konzern Linde PLC hat gestern erstmals die Jahreszahlen 2019 präsentiert. So konnten die Erlöse um 4 % auf 28,2 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Im gleichen Zeitraum stieg das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis überproportional um 10 % auf 5,3 Milliarden US-Dollar (bei den Sondereffekten handelt es sich hauptsächlich um Kosten der Fusion). Daraus leiten sich EPS von 7,34 US-Dollar und eine Umsatzrendite von 18,7 Prozent ab. An die Aktionäre wurden 7,7 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet.

Für das gesamte Jahr 2020 ist eine Steigerung der EPS um bis zu 16 % auf 8,25 US-Dollar geplant. Der Markt reagierte gestern auf diese Zahlen mit einem Tagesgewinn von 3,19 % auf 205,40.Euro.

Zum Chart

Ab der im Oktober 2018 abgeschlossenen Fusion mit Praxair entwickelt sich der Kurs von Linde in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Hier konnte sich das Papier auf Jahressicht von der Benchmark DAX entscheidend absetzen. Aktuell hat sich der Wert im Lichte der veröffentlichten Zahlen wieder in den oberen Bereich des Aufwärtstrends vorgearbeitet. Linde hat aufgrund der Ergebnisprognosen für 2020 nachhaltig ein neues Preis-Level erreicht und kann mittelfristig aus heutiger Sicht nur von den ökonomischen Auswirkungen der Corona-Epidemie am Erreichen der Ziele gehindert werden. Auf mittlere Sicht sind die Retracementlevels von 213,09 Euro und 221,31 Euro erreichbar. Nach unten hin haben sich zwei Supportlevels bei 195,55 Euro und 191,36 Euro herausgebildet. Linde hat abseits der Effizienzsteigerung auch beim Zukunftsthema Wasserstoff die weltweite Poleposition inne, was der Aktie auch Phantasie verleiht. In Summe sprechen die Argumente für eine Long-Strategie, die mit folgendem Optionsschein umgesetzt werden kann.

Der ausgewählte Call (Basispreis 210 Euro) mit der WKN MC3W27 weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 20,26 % auf. Hier erwarten die Marktakteure weiter durchschnittliche Schwankungen im Underlying Linde.

Linde (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 213,09 // 221,31 Euro Unterstützungen: 195,55 // 191,36 Euro

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Linde-Aktie bis auf 221,31 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MC3W27) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 20,26 und dem Ziel bei 221,31 Euro (1,665 Euro beim Optionsschein) bis zum 16.04.2020 ist eine Rendite von rund 82 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 194,55 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 39 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 2 zu 1, wenn bei 194,55 Euro (0,554 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC3W27

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,90 - 0,93 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 210 Euro

Basiswert: Linde PLC



akt. Kurs Basiswert: 204,20 Euro Laufzeit: 11.09..2020

Kursziel: 1,665 Euro Omega: 0,96

Kurschance: + 82 Prozent Quelle: Morgan Stanley

