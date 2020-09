Linde macht Hoffnung auf weitere Erholung

Linde Long: 34 Prozent Chance

von Harald Zwick - 03.09.2020, 07:30 Uhr

Das Linde-Papier präsentierte sich am gestrigen Handelstag sowohl in Deutschland als auch an der New Yorker Börse mit starken Aufschlägen. Gemessen in Euro konnte der Wert auf Xetra knapp 3 % zulegen. Es scheint wahrscheinlich, dass die 6-wöchige Seitwärts-Konsolidierung gestern mit dem Überwinden des Widerstandes bei 215,26 Euro Vergangenheit ist und die Aktie - als Wette auf die Erholung der Wirtschaft von der Pandemie - weiter an Wert gewinnt.

Die Linde-Aktie präsentiert e sich am gestrigen Handelstag sehr stark, nachdem der Kurs trotz ex-Dividendentags um 2,99 Prozent zulegen konnte. Die Dividende wird nach der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair nun vierteljährlich berücksichtigt, wobei die Auszahlungshöhe von 0,82 Euro ca. 0,38 % beträgt. Die Betrachtung der letzten 12 Monate ergibt eine Auszahlung von 3,28 Euro und somit eine Dividendenrendite von 1,51 %. Die Fähigkeit von Linde PLC mit den Corona-Einschränkungen umzugehen, stellen sich als gemischt dar. Das Gase-Geschäft war in allen relevanten Regionen durch Umsatzrückgänge betroffen. Die Anlagenbau-Sparte konnte hingegen einen Gewinnzuwachs in der Höhe von 39 % erwirtschaften. Am gestrigen Handelstag gingen die Marktteilnehmer von einer Erholung der Wirtschaft von der Pandemie aus.

Zum Chart

Der Kursverlust im Zuge des Corona-Sell Offs wurde relativ schnell wieder ausgeglichen, nur damit das Papier nach erneutem Erreichen des All Time Highs die Puste verlor und in eine Konsolidierungsphase eingetreten ist. Die Range erstreckt sich im Zeitraum der letzten 6 Wochen zwischen 204,41 Euro und 215,26 Euro. Am gestrigen Handelstag wurde die obere Begrenzung überwunden und ein neues Hoch bei 221,40 Euro markiert. Die nächsten Handelstage werden zeigen, dass der gestrige Ausbruch nachhaltig gewesen ist. An der New Yorker Börse konnte Linde den Kursanstieg am gestrigen Handelstag fortsetzen. Für den heutigen Handelstag bedeutet dies Auftrieb für die Bullen unter den Linde-Aktionären. Es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Widerstand bei 221,84 Euro erneut attackiert wird und die untere Begrenzung des Aufwärtstrends von vor der Krise gehalten wird. Die 235 Euro als neues Ziel scheinen wahrscheinlich.

Linde PLC (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 215,26 // 221,84 Euro Unterstützungen: 204,41 // 193,61 Euro

Fazit

Der Mini Future Long (WKN KB3BNB) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 4,27 von einem steigenden Kurs der Linde-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 46,92 Euro (21 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 202,50 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,46 Euro. Das Ziel könnte bei 235 Euro liegen (6,71 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB3BNB

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 5,22 5,24 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 167,87 Euro

Basiswert: Linde PLC KO-Schwelle: 171,23 Euro

akt. Kurs Basiswert: 219,65 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,71 Euro Hebel: 4,3

Kurschance: + 34 Prozent Quelle: Citigroup

