Linde – Verschnaufpause der Aktie des Industriegase-Konzerns als Einstiegsmöglichkeit!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: LIN ISIN: IE00BZ12WP82



Rückblick: Linde konnte auch während der Coronakrise kontinuierlich die Margen verbessern und damit ein klares Zeichen für die hohe Qualität des Geschäftsmodells setzen. Nachdem die Aktie Ende letzten Jahres eine starke Performance hinlegte, sahen wir dann 2022 die Korrektur, welche mittlerweile aber wieder beendet wurde.

Meinung: Der weltweit größte Industriegase-Konzern dürfte sich auch in der aktuellen Krisensituation gut schlagen. Linde wird auch im Bereich Wasserstoff zukünftig eine immer größere Rolle spielen, was in Zeiten der Energiewende ein weiterer Katalysator für die Kurse sein dürfte. Nachdem die Aktie über dem EMA-20 bis 297 Euro nach oben gelaufen war, sehen wir nun den Rücksetzer zu diesem gleitenden Durchschnitt. Es ist gut möglich, dass nun die Bullen bereits wieder versuchen das Zepter zu übernehmen. Sollten doch die Bären Oberhand gewinnen, wäre unser Setup negiert und somit der EMA-50 die nächste Anspielstation.

Chart vom 12.04.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 289.95 EUR



Setup: Wenn die Aktie nach dem Pullback zum 20er wieder Stärke zeigt, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Nach dem Entry könnte man den Trade unter dem EMA-20 absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in LIN



