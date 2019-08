Linde Short: 79 Prozent Chance

Der global aufgestellte Industriegasspezialist Linde wäre einer breiten wirtschaftlichen Abkühlung ausgeliefert. Die Faktoren für turbulente Wochen überwiegen und eröffnen die Chance für eine Short-Strategie.

Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle war Haupttreiber der Fusion mit Praxair. Er kalkulierte, dass der fusionierte Konzern besser für den prognostizierten Konjunkturabschwung aufgestellt ist. Die Fusion war in Deutschland zwar heftig umstritten, die Finanzmärkte goutierten jedoch die Milliardenfusion. In den vergangenen Monaten entwickelte sich der Konzern damit besser als Air Liquide, die als die Nummer zwei am Markt gilt.

Seit der im Oktober 2018 abgeschlossenen Fusion entwickelt sich der Linde-Kurs in einem stetigen Aufwärtstrend nach oben, wobei der Rückgang des Gesamtmarktes in dieser Periode den Aktienkurs kaum drücken konnte. Weiters wirkt sich auch ein seit 1. Mai 2019 ins Leben gerufene Aktienrückkaufprogramm positiv auf den Kurs aus. Die Linde-Aktien konnte sich im Zeitraum Anfang Mai bis Ende Juli von der Benchmark Dax abheben. Die Angst vor einer Rezession in weiten Teilen der Weltwirtschaft und ein Prozessrisiko im Zusammenhang mit dem Squeeze-Out mancher Kleinanleger überlagern die positiv aufgenommenen Quartalszahlen und sorgen schließlich auch bei Linde für eine negative Kursperformance. Der Kurs verlor ausgehend vom all time high seit dem 24. Juli diesen Jahres gute 12 % an Wert und konnte sich nicht mehr von den Verlusten im Dax abkoppeln. Mit September folgt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für saisonal bedingte Volatilitätszunahme. Der nächste Tweet ist im Begriffe, um die Ecke zu kommen, was den Test der Unterstützungen von 160 Euro und von 151 Euro bedingen könnte. Die kursbelastenden Argumente überwiegen und führen zu einer Shortstrategie.

Linde PLC (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

175 // 180 Euro

Unterstützungen:

160 // 151,5 Euro



Fazit

Linde ist ein sehr solides Unternehmen, reagiert als Zulieferer von Industriegasen aber sensibel auf die Weltkonjunktur. Diese Weltkonjunktur hat sich aber ausgehend vom Handelskrieg USA gegen China nachhaltig eingetrübt.

Der Mini Future Short (WKN CP8B82) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von -8,2 von einem fallenden Kurs der Linde-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 16,93 Euro (10,10 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 176 Euro an. Beim Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,13 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 151,50 Euro liegen (3,58 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,8 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

CP8B82

Typ:

Mini-Future Short

akt. Kurs:

2,01– 2,05 Euro

Emittent:

Citigroup

Basispreis:

187,26 Euro

Basiswert:

Linde

KO-Schwelle:

184,26 Euro

akt. Kurs Basiswert:

167,60 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,58 Euro

Hebel:

-8,2

Kurschance:

+ 79 Prozent

Quelle: Citigroup



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.