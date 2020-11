Linde – Profiteur des Wasserstoffbooms

Die Aktie von Linde legte seit Jahresbeginn bereits zweistellig zu und zählt bisher zu den stärksten Aktien im DAX®. Nach Angaben von Thomson Reuters ist aktuell ein Großteil der Analysten mittelfristig weiter optimistisch für die Aktie gestimmt. Wie die jüngsten Daten erneut gezeigt haben, hat Linde eine starke Marktposition und ist in der Lage, in vielen Bereichen die Preise zu diktieren. Wir stellen die Einschätzung der Experten von Onemarkets zu Linde vor. Ein passender Turbo-Bull mit Hebel 3 auf Linde lautet HW0B19.







Die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen, das starke Engagement in Wachstumsfeldern wie Wasserstoff sowie das laufende Aktienrückkaufprogramm könnten den Experten zufolge weiterhin für Kursfantasie sorgen.





Die Produkte von Linde plc werden in vielen Bereichen genutzt. Beispielweise Sauerstoff und Lachgas im medizinischen Bereich, Spezialgase und Gasgemische für Prozesskontrollen und Reinigung in der chemischen Industrie oder beispielsweise Kohlensäure und Gase zur Konservierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.





Nun zeigt sich ein neues Wachstumsfeld: Wasserstoff. „Angesichts der erwarteten Investitionsvorhaben von mehr als 100 Milliarden Dollar denke ich, dass sich unser Wasserstoffgeschäft in Zukunft vervierfachen könnte“, prophezeite Linde-Chef Steve Angel bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang November 2020. Nach eigenen Angaben betreibt Linde weltweit 80 Wasserstoff-Fabriken und erwirtschaftet bereits heute rund zwei Milliarden US-Dollar mit Produktion, Vertrieb und Speicherung von Wasserstoff. Im Herbst vergangenen Jahres stieg Linde beim Wasserstoffspezialisten ITM Power ein, um das Wachstum in diesem Segment zu beschleunigen. Anfang November 2020 startet Linde in Kalifornien mit der Produktion von grünem Wasserstoff.



Damit könnten dort täglich 1.600 Fahrzeuge CO2-frei fahren. Grund genug, dass Linde plc ein Mitglied im Global Hydrogen Index ist.

Quelle: Onemarkets, eigene Recherche