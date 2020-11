Linde – Profiteur des Wasserstoffbooms!

Die Aktie von Linde legte seit Jahresbeginn bereits zweistellig zu und zählt bisher zu den stärksten Aktien im DAX®. Nach Angaben von Thomson Reuters ist aktuell ein Großteil der Analysten mittelfristig weiter optimistisch für die Aktie gestimmt. Wie die jüngsten Daten erneut gezeigt haben, hat Linde eine starke Marktposition und ist in der Lage, in vielen Bereichen die Preise zu diktieren. Die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen, das starke Engagement in Wachstumsfeldern wie Wasserstoff sowie das laufende Aktienrückkaufprogramm könnten den Experten zufolge weiterhin für Kursfantasie sorgen.

Die Produkte von Linde plc werden in vielen Bereichen genutzt. Beispielweise Sauerstoff und Lachgas im medizinischen Bereich, Spezialgase und Gasgemische für Prozesskontrollen und Reinigung in der chemischen Industrie oder beispielsweise Kohlensäure und Gase zur Konservierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Nun zeigt sich ein neues Wachstumsfeld: Wasserstoff. „Angesichts der erwarteten Investitionsvorhaben von mehr als 100 Milliarden Dollar denke ich, dass sich unser Wasserstoffgeschäft in Zukunft vervierfachen könnte“, prophezeite Linde-Chef Steve Angel bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang November 2020. Nach eigenen Angaben betreibt Linde weltweit 80 Wasserstoff-Fabriken und erwirtschaftet bereits heute rund zwei Milliarden US-Dollar mit Produktion, Vertrieb und Speicherung von Wasserstoff. Im Herbst vergangenen Jahres stieg Linde beim Wasserstoffspezialisten ITM Power ein, um das Wachstum in diesem Segment zu beschleunigen. Anfang November 2020 startet Linde in Kalifornien mit der Produktion von grünem Wasserstoff. Damit könnten dort täglich 1.600 Fahrzeuge CO2-frei fahren. Grund genug, dass Linde plc ein Mitglied im Global Hydrogen Index ist.

Historische Betrachtungen sind jedoch kein Indiz für künftige Entwicklungen. Frei von Risiken ist das Papier nicht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 32 (Quelle: Thomson Reuters, 18. November 2020) ist die Aktie bereits ambitioniert bewertet. Hiobsbotschaften oder eine breit angelegte Korrektur am Aktienmarkt, könnte auch die Aktie von Linde unter Druck setzen.

Widerstandsmarken: 223 EUR

Unterstützungsmarken: 199/208,20 EUR

Die Aktie von Linde sprintete Anfang November auf EUR 223 und markierte dort ein neues Allzeithoch. Aktuell ist das Papier in einer Konsolidierungsphase. Unterstützung findet die Linde-Aktie aktuell bei EUR 208,20 (61,8%-Retracementlinie). Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf einen Anlauf auf das Allzeithoch und bei einem Ausbruch über diese Marke gar eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Nachhaltig eintrüben würde sich das Bild erst unterhalb von EUR 199.

Express Aktienanleihe Protect-Zertifikate auf die Aktie von Linde für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt

Basiswert WKN Emissionsspreis in EUR Barriere in EUR Zinssatz Finaler Beobachtungstag Linde HVB4V2* 101,25% des Nennbetrags 70%** 4,35% 01.12.2023

Inline-Optionsscheine auf die Aktie von Linde für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in EUR obere Barriere in EUR Finaler Bewertungstag Linde HR08CL 6,82 180,00 260,00 17.03.2021 Linde HR3CC9 7,13 160,00 240,00 17.02.2021

Informationen rund Express Aktienanleihen Protect-Zertifikate und Inline-Optionsscheine finden SieCashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Linde – Profiteur des Wasserstoffbooms! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).