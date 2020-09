Linde, Nel Asa, ITM Power – Hydrogen im Paket

Ende 2019 hat die Europäische Union (EU) ihren „Green Deal“ vorgestellt. Geht es nach der EU-Kommission, dann soll Europa 2050 klimaneutral aufgestellt sein. Im Mittelpunkt des Plans steht die so genannte Dekarbonisierung, also eine drastische Absenkung der Kohlenstoffemissionen. Nicht nur auf dem alten Kontinent, weltweit läuft der Kampf gegen das klimaschädliche CO2. Als ein zentraler Baustein der Energiewende gilt Wasserstoff. Die UBS bietet mit der WKN UBS1HY ein Partizipationszertifikat auf einen neuen Wasserstoff-Index.

Kein Element kommt im Universum so häufig vor, wie das farb- und geruchlose Gas. Mittels Wasserstoff kann Strom erzeugt werden, ohne dass Kohlendioxid anfällt. Erfolgt die Wasserstoff-Abtrennung durch den Einsatz von erneuerbaren Energieträgern, bleibt die gesamte Produktionskette C02-neutral. Diese Erkenntnis ist nicht neu, doch gab es bei der Entwicklung und Verbreitung des auch als Hydrogen bezeichneten Stoffs immer wieder Rückschläge.

Wasserstoff: Die Aufholjagd läuft

Aktuell hat Wasserstoff in punkto Kosten gegenüber fossilen Energieträgern wie Diesel oder Erdgas klar das Nachsehen. Nach Ansicht von UBS CIO GWM könnten staatliche Anreize im Verbund mit CO2-Steuern jedoch dafür sorgen, dass die Produktion Fahrt aufnimmt.1) Zu dieser Einschätzung passt eine Anfang 2020 vom Hydrogen Council veröffentlichte Studie. Zusammen mit dem Beratungsunternehmen McKinsey & Company hat die Interessenvereinigung 40 Technologien in 35 verschiedenen Applikationen – die Palette reicht vom Strassentransport über den Flugverkehr bis zur Beheizung von Gebäuden – unter die Lupe genommen. Insgesamt kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Kosten bei zahlreichen Wasserstoff-Einsatzfeldern im neuen Jahrzehnt um bis zu 50 Prozent fallen könnten. Auf diese Weise würde der Kraftstoff die Wettbewerbsfähigkeit zu anderen klimafreundlichen und in manchen Fällen sogar konventionellen Optionen erreichen.2)

Fallbeispiel: Hydrogen-LKWs in Deutschland geplant

Bald könnte sich das Bemühen der Industrie um eine saubere Logistik auf deutschen Strassen beobachten lassen. Im April geben die Daimler Truck AG und die Volvo Group ihre Pläne zur Gründung eines Joint Ventures bekannt, welches die serienreife Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellensystemen für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen und anderen Anwendungsfeldern ermöglichen soll. Ab 2025 sollen die Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge dann in Serie gehen.3)

Anlageidee: Ausgewählte Wasserstoffaktie

Angesichts der skizzierten Prognosen und konkreten Pläne überrascht es nicht, dass das Thema Wasserstoff auch an der Börse eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Aktien mit einem Bezug auf dieses Zukunftsthema sind bei den Investoren mitunter heiss begehrt. Da sich dieser Markt jedoch in einem frühen Stadium befindet, kann es gerade bei den Spezialisten zu Enttäuschungen und entsprechenden Kursrücksetzern kommen. Insofern erscheint eine diversifizierte Herangehensweise an dieses Anlagethema sinnvoll. Genau hier setzt UBS mit dem neuen Hydrogen Basket an. In dieser Auswahl sind 11 anfangs gleichgewichtete Unternehmen enthalten. Dazu zählen die beiden Industriegaskonzerne Air Liquide und Linde. Das zweitgenannte Unternehmen ist an der Hydrospider AG, dem Betreiber der Elektrolyseanlage in Gösgen, beteiligt.4) Während die beiden Large Caps operativ breit aufgestellt sind, konzentriert sich die kanadische Ballard Power Systems auf die Herstellung von Brennstoffzellen. Ein echter „Pure Play“ ist auch das Basket-Mitglied NEL. Die Norweger bieten technische Lösungen für Produktion, Lagerung und Vertrieb von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen an.

Die Produktlösung

Mit UBS Performance-Zertifikaten können Anleger den Hydrogen Basket in ihr Portfolio aufnehmen. Sie erhalten so einen ausgewählten und diversifizierten Zugang in dieses aussichtsreiche und hochaktuelle Anlagethema. Bei einer Laufzeit von sieben Jahren ist ein klassischer „Buy and Hold“-Ansatz genauso möglich, wie die eher kurzfristige Positionierung. Fällige Dividendenzahlungen der im Basket enthaltenen Unternehmen werden netto in die jeweilige Aktie reinvestiert.

Mitglieder im Hydrogen Basket

Zum 13. Juli 2020 sind die folgenden 11 Unternehmen im Aktienkorb enthalten:

Unternehmen Land Währung Anfängliche Gewichtung

Linde Großbritannien EUR 9.0909%

Air Liquide Frankreich EUR 9.0909%

Weichai Power China HKD 9.0909%

Toray Industries Japan JPY 9.0909%

Ballard Power Sys. Kanada USD 9.0909%

Hanwha Solutions Südkorea KRW 9.0909%

NEL ASA Norwegen NOK 9.0909%

PowerCell Sweden Schweden SEK 9.0909%

CERES Power Großbritannien GBp 9.0909%

ITM Power Großbritannien GBp 9.0909%

Wanhua Chem China CNY 9.0909%