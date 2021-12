Linde – Marktführer mit Wachstumsfantasie!

Im laufenden Jahr zählt die Linde-Aktie bisher zu den stärksten Titeln im DAX®. Nach Angaben von Thomson Reuters (Stand 10. Dezember 2021) ist aktuell ein Großteil der Analysten mittelfristig weiter optimistisch für die Aktie gestimmt. Wie die jüngsten Daten erneut gezeigt haben, hat Linde eine starke Marktposition und ist in der Lage, in vielen Bereichen die Preise zu diktieren. Das starke Engagement in Wachstumsfeldern wie Wasserstoff sowie das laufende Aktienrückkaufprogramm könnten den Experten zufolge weiterhin für Kursfantasie sorgen.

Die Produkte von Linde plc werden in vielen Bereichen genutzt. Beispielweise Sauerstoff und Lachgas im medizinischen Bereich, Spezialgase und Gasgemische für Prozesskontrollen und Reinigung in der chemischen Industrie oder beispielsweise Kohlensäure und Gase zur Konservierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Inzwischen zeigt sich ein neues Wachstumsfeld: Wasserstoff. Linde ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen in der Produktion, Verarbeitung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff. Das Unternehmen verfügt über die weltweit größte Kapazität und das größte Verteilungssystem für Flüssigwasserstoff. Das Unternehmen betreibt die weltweit erste Kaverne zur Speicherung von hochreinem Wasserstoff sowie Pipelinenetze von insgesamt rund 1.000 Kilometern Länge, um seine Kunden zuverlässig zu versorgen. Linde ist Vorreiter bei der Umstellung auf „grünen“ Wasserstoff und hat weltweit fast 200 Wasserstofftankstellen und 80 Wasserstoff-Elektrolyseanlagen installiert. Über das Joint Venture mit ITM Linde Electrolysis GmbH bietet das Unternehmen modernste Elektrolyse-Technologie sowie hochreine Wasserstoff-Versorgungslösungen für die Halbleiterindustrie an. Ende 2020 erklärte Linde-Chef Steve Angel, dass sich das Wasserstoffgeschäft bis 2035 vervierfachen sollte.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 28 (Quelle: Thomson Reuters, 10. November 2021) ist die Aktie bereits ambitioniert bewertet. Hiobsbotschaften oder eine breit angelegte Korrektur am Aktienmarkt könnte auch die Aktie von Linde unter Druck setzen.

Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Linde für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt

Basiswert WKN Emissionsspreis in EUR Barriere in EUR Zinssatz Finaler Beobachtungstag Linde HVB65E* 101,25% des Nennbetrags 70%** 3,25% 13.01.2025

Inline-Optionsscheine auf die Aktie von Linde für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in EUR obere Barriere in EUR Finaler Bewertungstag Linde HB0X7U 6,24 260,00 340,00 16.03.2022 Linde HB0YES 7,13 260,00 400,00 16.03.2022

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

