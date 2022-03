Linde-Discount-Calls in 3 Monaten mit 46% p.a. Seitwärtschancen

Die am 7.3.22 an dieser Stelle präsentierten Discount-Calls auf die Aktie des zu den weltweit führenden Anbietern von Industriegasen zählende Linde (ISIN: IE00BZ12WP82) nähern sich nach der deutlichen Kurserholung der vergangenen Tage bereits den maximalen Auszahlungsbeträgen an. Somit könnten Anleger, die in den nächsten Monaten von keinem weiteren drastischen Kurseinbruch des DAX-Schwergewichtes ausgehen, auf Discount-Calls mit etwas höheren Basispreisen und Caps setzen.

Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Renditen erwirtschaften.

Discount-Call mit Cap bei 220 Euro

Der DZ Bank-Discount-Call auf die Linde-Aktie mit Basispreis bei 180 Euro, Cap bei 220 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 17.6.22, ISIN: DE000DV1ZBN5, wurde beim Aktienkurs von 261,20 Euro mit 2,78 – 2,80 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 17.6.22 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (220 Cap – 180 Basispreis), unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses mit 3,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in drei Monaten bei einem bis zu 15,77-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 7,14 Prozent (=27 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 200 Euro wird der Schein mit 2 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 180 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 240 Euro

Der wegen seines höheren Basispreises mit einem höheren Risiko versehene BNP-Discount-Call mit Basispreis bei 220 Euro, Cap bei 240 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 17.6.22, ISIN: DE000PF9A7W1, wurde beim Aktienkurs von 261,20 Euro mit 1,67 – 1,79 Euro taxiert.

Dieser Schein ermöglicht drei Monaten eine Rendite von 11,73 Prozent (=46 Prozent pro Jahr), wenn die Linde-Aktie am 17.6.22 auf oder oberhalb des Caps von 240 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Linde-Aktien oder von Hebelprodukten auf Linde-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek