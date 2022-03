Linde-Discount-Call mit 16% Chance in 3 Monaten

Die Aktie des zu den weltweit führenden Anbietern von Industriegasen zählende Linde (ISIN: IE00BZ12WP82) zählt zu den immer weniger werdenden DAX-Werten, die sich auf Sicht der vergangenen 12 Monate noch im Plus befinden. Mit einem Kursplus von 20 Prozent entwickelte sich die Aktie des DAX-Schwergewichtes bislang deutlich besser, als der DAX, der sich nun im Vergleich zum Vorjahr bereits mit sieben Prozent im Minus befindet. Über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen angehobene Prognosen und das Rückkaufprogramm gehen in panischen Börsenphasen, wir sie derzeit zu beobachten sind, auch spurlos am Kursverlauf der Linde-Aktie vorbei.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Kursrückgang der mit Kurszielen von bis zu 335 Euro (UBS) zum Kauf empfohlenen Linde-Aktie in absehbarer Zeit verlangsamen wird, könnten ein Investment in Discount-Calls ins Auge fassen. Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Renditen erwirtschaften.

Discount-Call mit Cap bei 190 Euro

Der DZ Bank-Discount-Call auf die Linde-Aktie mit Basispreis bei 160 Euro, Cap bei 190 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 17.6.22, ISIN: DE000DV1ZBM7, wurde beim Aktienkurs von 248,50 Euro mit 2,73 – 2,77 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 17.6.22 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (190 Cap – 160 Basispreis), unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses mit 3,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in drei Monaten bei einem bis zu 23,54-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 8,30 Prozent (=30 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 175 Euro wird der Schein mit 1,50 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 160 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 220 Euro

Der wegen seines höheren Basispreises mit einem höheren Risiko versehene BNP-Discount-Call mit Basispreis bei 200 Euro, Cap bei 220 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 17.6.22, ISIN: DE000PF9A7V3, wurde beim Aktienkurs von 248,50 Euro mit 1,66 – 1,72 Euro taxiert.

Dieser Schein ermöglicht drei Monaten eine Rendite von 16,28 Prozent (=69 Prozent pro Jahr), wenn die Linde-Aktie am 17.6.22 auf oder oberhalb des Caps von 2220 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Linde-Aktien oder von Hebelprodukten auf Linde-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek