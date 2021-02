Linde-Calls nach Zahlen mit Verdoppelungspotenzial

Die Aktie des führenden Herstellers von Industriegasen, Linde (ISIN: IE00BZ12WP82), hielt sich nach ihrer Kurserholung vom Frühling 2020 zumeist in einer Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 190 Euro bis 220 Euro auf. Am 9.11.20 verzeichnete der Aktienkurs bei 226,40 Euro ein Jahreshoch. Danach kehrte die Aktie des DAX-Schwergewichtes allerdings wieder in die Tradingrange zurück.

Obwohl der Konzern am vergangenen Freitag einen Umsatzrückgang von 3 Prozent bekannt geben musste, legte das Betriebsergebnis um 10 Prozent zu und der Gewinn stieg von 2,3 auf 2,5 Milliarden Euro. Nach diesen über den Erwartungen liegenden Zahlen legte die Aktie zu und Experten bestätigten mit Kurszielen von bis zu 250 Euro (Goldman Sachs) ihre positive Einstellung für den Gase-Hersteller. Kann die Linde-Aktie in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest auf 230 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 220 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Linde-Aktie mit Basispreis bei 220 Euro, Bewertungstag 16.4.21, BV 0,1, ISIN: DE000SD27K36, wurde beim Aktienkurs von 214,10 Euro mit 0,66 – 0,67 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Linde-Aktie in spätestens einem Monat auf 230 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,35 Euro (+101 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 199,4725 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Linde-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 199,4725 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DFW1ZX9, wurde beim Aktienkurs von 214,10 Euro mit 1,47 – 1,48 Euro taxiert.

Gelingt der Linde-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 230 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 3,05 Euro (+106 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 192,618 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Linde-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 192,618 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE3UJ49, wurde beim Aktienkurs von 214,10 Euro mit 2,18 – 2,21 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Linde-Aktie auf 230 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,73 Euro (+69 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Linde-Aktien oder von Hebelprodukten auf Linde-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek