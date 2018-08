Mit Linde-Bonus- und Discount-Zertifikaten zu 8% Seitwärtsrendite

Nachdem bekannt wurde, dass die Fusion mit dem US-Mitbewerber Praxair wegen wettbewerbsbehördlicher Probleme scheitern könnte, brach der Kurs der Linde-Aktie (ISIN: DE000A2E4L75) im frühen Handel des 6.8.18 zeitweise um bis zu 10 Prozent ein. Dennoch erneuerte die Mehrheit der Experten in den jüngsten Analysen ihre Kaufempfehlungen für die Aktie mit Kurszielen von bis zu 242 Euro.

Wer nach dem massiven Kurseinbruch eine Investition in die Aktie als interessant einschätzt, aber auch bei weiter nachgebenden Kursen positive Renditen erzielen möchte, könnte einen Blick auf Bonus- und Discount-Zertifikate werfen, die diesen Ansprüchen gerecht werden können.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 135 Euro

Das DZ Bank-Capped Bonus-Zertifikat auf die Linde-Aktie mit Barriere bei 135 Euro, Bonuslevel und Cap bei 190 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.9.19, ISIN: DE000DD594W9, wurde beim Aktienkurs von 194,20 Euro mit 176,45 – 176,84 Euro gehandelt. Wenn der Kurs der Linde-Aktie bis zum Bewertungstag niemals die Barriere bei 135 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 27.9.19 mit dem Bonusbetrag von 190 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 13 Monaten einen Ertrag von 7,44 Prozent (=8,40 Prozent pro Jahr) wenn der Kurs der Linde-Aktie bis zum Bewertungstag niemals um mindestens 30,48 Prozent auf 135 Euro oder darunter einbricht. Berührt der Aktienkurs die Barriere und notiert die Linde-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 20.9.19 ermittelten Schlusskurs der Linde-Aktie, maximal mit 190 Euro, erfolgen.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 170 Euro

Um mit einem KO-freien Discount-Zertifikat innerhalb der nächsten 13 Monate einen ähnlichen Ertrag wie mit dem Bonus-Zertifikat zu erzielen, bieten sich Zertifikate mit Caps im Bereich von 170 Euro an. Das Goldman Sachs-Discount-Zertifikat auf die Linde-Aktie mit Cap 170 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.9.19, ISIN: DE000GM42X01wurde beim Aktienkurs von 194,20 Euro mit 156,52 – 157,02 Euro taxiert. Egal, wie sich der Aktienkurs in den nächsten 13 Monaten entwickeln wird, erhalten Anleger am Laufzeitende des Zertifikates einen Betrag in Höhe von 170 Euro gutgeschrieben, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps gebildet wird.

Deshalb bietet dieses Zertifikat die Chance auf einen Ertrag von 8,27 Prozent (=7,20 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs am Bewertungstag nicht mit mindestens 12,46 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs im Minus befindet. Notiert die Aktie am 19.9.19 unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Discount-Zertifikates mit dem an diesem Tag festgestellten Schlusskurs der Linde-Aktie erfolgen. Ein Verlust vor Spesen wird erst unterhalb eines Linde-Schlusskurses von 157,02 Euro entstehen.

Walter Kozubek