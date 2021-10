Linde: 66 Prozent Chance!

Linde wird vom CEO Steve Angel nach der Fusion mit Praxair betriebswirtschaftlich optimiert und liefert bei konstantem Umsatz zweistellige Gewinnzuwächse. Doch die angesprungene Weltkonjunktur sorgt auch für steigende Umsätze durch Preissteigerung und eine gute Marktposition in der zukunftsträchtigen Wasserstoffwirtschaft.

Linde wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 am Donnerstag, den 28. Oktober 2021 um 12:00 MESZ veröffentlichen. Der Industriegase-Konzern hat im Q2 den Gewinn kräftig gesteigert. Vorstandschef Steve Angel stellte für den amerikanisch-deutschen Konzern am Freitag, den 27. August einen um Sondereffekte bereinigten, erwarteten Gewinn von 10,10 bis 10,30 Dollar je Aktie für das Finanzjahr 2021 in Aussicht. Dies würde einer Steigerung um bis zu ein Viertel mehr als 2020 entsprechen. Die neue Zielmarke entspricht einem bereinigten Jahresgewinn von mindestens 5,3 Milliarden Dollar. Linde profitierte von der deutlichen Erholung der Konjunktur in vielen Teilen der Welt. Insgesamt schnellte der Q2-Umsatz um 19 Prozent auf 7,6 Milliarden Dollar nach oben. Die Preise zogen um vier Prozent an, das Absatzvolumen legte um 15 Prozent zu.

Da Linde in den meisten Segmenten Marktführer ist, sind die Aktionäre bereit, ein höheres KGV zu akzeptieren. Die konservative Schätzung von 10,10 US-Dollar Jahresgewinn 2021 pro Aktie führt zu einem aktuell erwarteten KGV 2021 von rund 30. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass die Linde-Aktionäre bereit sind, KGVs bis zu 50 zu tolerieren. Seit November 2020 wurde das gewichtige Supportlevel bei 202,87 Euro nicht mehr wesentlich unterschritten. Ab März 2021 hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, der in der Spitze mehrmals das All Time High von 271,21 Euro getestet hat. Der Trend ist noch intakt, wobei sich der gestrige Schlusskurs in der Mitte des Trendkanals nicht weit vom All Time High positionierte. Sollte dieses Kurshoch erneut getestet werden, steigt die Wahrscheinlichkeit auf ein Überwinden dieser Barriere. Der CEO will sich verstärkt in den Ausbau der Produktionskapazitäten von Wasserstoff engagieren und geht von einer Vervierfachung des Wasserstoff-Geschäfts aus. Betrachtet man diese Argumente, ist mittelfristig von einer starken Kursentwicklung auszugehen, auch wenn eine kurzfristige Konsolidierung innerhalb des Trendkanals nicht ausgeschlossen werden kann.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 271,21 // 296,01 Euro Unterstützungen: 253,32 // 237,76 Euro

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Linde-Aktie bis auf 290,01 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MA5B8J) überproportional mit einem Omega von 6,27 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 22 % und dem Ziel bei 290,01 Euro (3,079 Euro beim Optionsschein) bis zum 21.12.2021 ist eine Rendite von rund 66 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 249,41 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 40 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,62 zu 1, wenn bei 249,41 Euro (1,09 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA5B8J

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,91 - 1,96 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 280,00 Euro

Basiswert: Linde PLC



akt. Kurs Basiswert: 268,32 Euro Laufzeit: 16.12.2022

Kursziel: 3,03 Euro Omega: 6,27

Kurschance: + 66 Prozent Quelle: Morgan Stanley

