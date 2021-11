Light Crude Oil: Noch keine Trendwende in Sicht!

Sehr geehrte Leser/Innen,

Light Crude Oil bildete vom 24.5.2021 bis zum 20.8.2021 ein bullishes X-Sequentials X5 Muster aus. Dieses ließ einen Kursanstieg bis maximal $84,25 bis $86,40 bis $88,80 erwarten. Ein Hochpunkt war Ende Oktober ´21 bis Anfang November ´21 einzukalkulieren. Dieser Hochpunkt wurde am 25.10.2021 bei $85,41 ausgebildet. Light Crude Oil verlor im Anschluss bis $74,76 am 22.11.2021 und schloss am Mittwoch, den 24.11.2021 bei $78,39.

In der X-Sequentials Chartanalyse Methode wird der Hochpunkt bei $85,41 als "5XZ" gekennzeichnet. Nach dieser Hauptbewegung folgt eine Korrekturbewegung, die bis in den Bereich des Basis X-Sequentials Musters läuft. Light Crude Oil befindet sich derzeit innerhalb dieser Korrekturbewegung. Das Mindestkursziel in Abwärtsrichtung befindet sich bei $74,23. Das eigentliche Kursziel liegt bei $69,45. Es handelt sich um die derzeitige Bewegung in Abwärtsrichtung um eine X-Sequentials "X" Bewegung. Sollte Light Crude Oil die Marke von $80,69 überbieten und im Anschluss die Marke von $75,09 nicht unterbieten, so läge eine abrupte Stärke des Rohstoffes, mit einem Kursziel von $92,70 vor.

Eine Abwärtsbewegung und eine Trendwende kann erst einsetzen, wenn Punkt 5X5 des bullishen X-Sequentials X5 Musters bei $61,82 unterboten werden sollte. Als mittelfristige Kursziele ergäben sich $50 und $44.

Fazit:

Es ist zu erwarten, dass Light Crude Oil an der X-Sequentials "X" Marke bei $69,50 Unterstützung findet und in Aufwärtsrichtung umkehrt!

Light Crude Oil 1 Tages X-Sequentials Chart:

