Light Crude Oil: Innerhalb eines Aufwärtstrends!

Sehr geehrte Leser/innen,Im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen wurde am 16.4 2021 für die Technische-X-Analyse.de Abonnenten(innen) bei einem Schlusskurs von $63,13 eine Aufwärtsbewegung bis auf $70 prognostiziert. Es bestand seit $61,74 eine Long Position. Der Stopp lag bei $57,40. Das Kursziel lag bei $70,10. Das Kursziel wurde erreicht und überboten. Es wurden +$8,36/+836 Ticks gewonnen.Light Crude Oil überbot sein Kursziel bei $70,10 bis $71,05 bis $72,99. Im Anschluss wurde mit $69,77 Unterstützung an dieser Kursziel Zone gefunden. Light Crude setzte dann die bestehende Aufwärtsbewegung bis auf $76,22 fort und schloss am 2.7.2021 bei $75,16.Das Überbieten des Kursziels lässt höhere Kurse bis auf $78,70-$78,80 erwarten. Unterstützung befindet sich bei $73,40. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von $72,49 bis $69,68. Sofern die Marke von $69.68 unterboten wird, befindet sich Unterstützung bei $69,00 bis $66,89. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, solange sich die Tagesschlusskurse oberhalb der Aufwärtstrendmarke bei $72,15/$68,47 befinden.+836 Ticks sind gleich einem Gewinn von +836 Punkten!Werden Sie daher heute noch Leser/In des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und profitieren Sie von den Marktprognosen!Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage www.Technische-X-Analyse.de