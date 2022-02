Light Crude Oil (Erdöl) X-Sequentials Trading Update 23.2.2022: Es liegt eine Stärke des Aufwärtstrends vor!

Sehr geehrte Leser/Innen,

Light Crude Oil (Erdöl):

Light Crude Oil schloss am Dienstag, den 22..2.2022 bei $91,91. Das letzte Hoch lag am 14.2.2022 bei $95,82. Mit diesem Hoch wurde somit die 3/6 X-Sequentials Aufwärts Zielzone bei $89,18 bis $90,60 erreicht und überboten. Da eine weitere 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei $91,65-$92,55 überboten wurde liegt eine Stärke des Aufwärtstrends vor, sodass ein weiterer Kursanstieg bis in die nächste X-Sequentials Kurszielzone bei $101,55 bis $102,85 zu erwarten ist. Aufgrund eines X-Sequentials X2 Ausbruchs Punkts bei $85,41, ist im Anschluss ein Kursrückgang zurück auf dieses Kursniveau zu erwarten. Sollte dieser Ausbleiben, dann befindet sich das nächste Kursziel bei $108,35. Unterstützung zuvor befindet sich bei $88,39 bis $85,01. Der Aufwärtstrend ist so lange intakt, solange die Tagesschlusskurse oberhalb der 3/6 X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei $86,75 liegen.

Light Crude Oil (Erdöl) 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart



