Ligand Pharmaceuticals: Treffer! Der Einstiegskus hat wieder gepasst [...]

Auch wir können nicht alle Aktien, über die wir im Express-Service berichten, täglich im Auge haben. Vor allem, wenn wir einen Trade mit einer Aktie ohne eine Alternative mit einem „heißen Zertifikat“ vorgeschlagen wird, haben wir diese Werte nicht ständig auf der Watchliste. Aus diesem Grund melden wir heute einen Treffer für einen Börsentipp, den wir im RuMaS Express-Service vom 27. März abgegeben hatten. Hier mal wieder unser Originaltext aus unserer Stellungnahme an die Abonnenten:



27.03. Meinung der RuMaS Redaktion: Ligand Pharmaceuticals (WKN A1C9RN) hat im Jahr 2016 ein starkes Wachstum gezeigt und wenn der nächste Quartalsbericht die Prognose für 2017 bestätigt, müsste es einfach zu einem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend kommen. Das Gleiche passiert natürlich, wenn es bei einem der vielen Wirkstoffe in der Pipeline zu einer positiven Meldung kommt. Nach einem Hoch bei 110,18 USD am 17.03. ging es wieder nach unten und er Kurs hat sich bei 103,25 Dollar wieder gefangen. Die Gegenbewegung könnte man für einen Trade oberhalb von 106,00 USD (bei Redaktionsschluss „bestens“) nutzen und sollte es über 111,00 Dollar gehen, ist der Weg frei.





Der Artikel wurde unter folgender Überschrift veröffentlicht: „Ligand Pharmaceuticals: Irgendwann muss der Ausbruch einfach kommen!" Sie sehen, dass unser Einstiegskurs bereits am 27. März im späten Handel erreicht wurde und die Akte Ende April einen kräftigen Kurssprung gezeigt hat, der sich am Donnerstag wiederholte. Damit haben diejenigen, die unserem Trading-Tipp gefolgt sind, bisher einen Gewinn von mehr als 13% gemacht. Ligand Pharmaceuticals ist ein US-Biotech- und Pharma-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung neuer Wirkstoffe befasst. Wesentliche Produkte in der Pipeline sind gegen Krebs, Osteoporose, Pilzinfektionen, aber auch gegen Krampfanfälle, Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und Erkrankungen der Leber und der Nieren. Ligand hat einige sehr Interessante Wirkstoffe in der Pipeline und wenn es zu guten Meldungen aus der Entwicklung kommt, kann der Kurs nur nach oben gehen.