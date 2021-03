Liefert auch Seitwärtsrenditen: Amazon.com

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Seit dem Allzeithoch von Amazon.com (US0231351067) bei 3.530 US-Dollar Anfang September 2020 tendiert die Aktie in einer relativ engen Handelsspanne von 2.900 bis 3.500 US-Dollar seitwärts. Nach dem Test der Unterstützung bei 2.900 US-Dollar am vergangenen Freitag werden aktuell 3.000 US-Dollar bezahlt. Wer davon ausgeht, dass die Aktie in den nächsten sechs Monaten keine neuen Höchstkurse markieren wird, positioniert sich für attraktive Seitwärtsrenditen.

Discount-Strategien mit 8 oder 14 Prozent Puffer (September)

Wer davon ausgeht, dass der aktuelle Kurs hält, könnte zum Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit einem Cap bei 3.000 US-Dollar (ISIN DE000MA44XU8, Bezugsverhältnis 1/10) greifen. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.9.21 zumindest auf Höhe des Caps, dann errechnet sich aus dem Preis von 228,24 Euro und dem Höchstbetrag von 300 US-Dollar bei konstanten Wechselkursen eine Rendite von 23,62 Euro oder 18,9 Prozent p.a. Andernfalls erfolgt ein Barausgleich. Sicherheitspuffer 7,9 Prozent.

Anleger mit einem höheren Sicherheitsbedürfnis könnten zum Discounter mit einem niedrigeren Cap greifen. Das Produkt von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MA44XR4 ist mit einem Cap von 2.700 US-Dollar ausgestattet. Beim Preis von 213,97 Euro liegt der Puffer bei 13,7 Prozent. Konstante Wechselkurse vorausgesetzt, realisieren Anleger hier 12,90 Euro oder 11 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 17.9.21 nicht unter dem Cap schließt. Andernfalls erfolgt auch hier ein Barausgleich.

Bonus-Strategie mit 19 Prozent Puffer (September)

Mehr Puffer mit Barriere: Beim Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (ISIN DE000PF5G0V6) beträgt der Abstand zur Barriere von 2.400 US-Dollar knapp 19 Prozent. Bonus-Level und Cap sind auf 3.400 US-Dollar fixiert, das Bezugsverhältnis liegt auch hier bei 1/10). Beim Preis von 255,54 Euro und konstanten Wechselkursen bringt das Zertifikat 30,19 Euro oder 18,1 Prozent p.a. Rendite, sofern die Aktie bis zum Bewertungstag am 19.3.21 nie die Barriere verletzt, ansonsten erhalten Anleger einen Barausgleich. Das Aufgeld ist mit 3 Prozent moderat.

ZertifikateReport-Fazit: Amazon.com ist nicht erst seit der Corona-Pandemie weder aus dem Alltag noch aus den internationalen Portfolios wegzudenken. Wer kurzfristig weder mit großen Aufwärts- noch Abwärtsbewegungen rechnet, kann mit den Zertifikaten beim Eintritt des Szenarios eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen