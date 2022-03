Lieferengpässe bei Rohstoffen nehmen zu

Russland ist in vielen Bereichen ein wichtiger Rohstofflieferant. Neben Öl, Kohle, Gas oder Aluminium ist dies Platin und Palladium

Palladium wird zur Schmuckherstellung, als Anlagemetall und vor allem in der Automobilindustrie gebraucht. Erst im Jahr 2010 gab es für die Entdeckung der sehr guten Katalysator-Eigenschaften von Palladium einen Nobelpreis. Benzinmotoren enthalten also im Katalysator Palladium. Platin wird in der Schmuckindustrie, in der Raumfahrt, Medizin, in der chemischen Industrie und auch im Schiffsbau verwendet. Im Automobilsektor und in der Raumfahrt dient Platin für die Herstellung von Elektroden in Brennstoffzellen und als Katalysatormaterial. Außerhalb von Russland gibt es den Platin- und Palladiumproduzenten Sibanye-Stillwater. Die Projekte liegen in Südafrika, Simbabwe und in den USA. Daneben produziert die Gesellschaft Gold und fasst gerade Fuß im Batteriemetallbereich.





Palladium wird auch in elektrischen Kontakten verwendet, es dient dabei als Diffusionsschranke und verlängert so die Lebensdauer von elektrischen Geräten. Hervorragende Leiterfähigkeiten besitzen auch Kontakte aus Gold. Gold als sicherer Hafen steht extrem im Blickpunkt. Ende Februar kostete die Unze Gold gut 1.909 US-Dollar, so viel wie noch nie Ende Februar (seit es den Goldstandard nicht mehr gibt). Normalerweise ist der März der schlechteste Goldmonat im Jahresvergleich, doch diesmal könnte sich der Goldpreis aufgrund des Krieges in der Ukraine in eine andere Richtung entwickeln. Zeit also, einen Blick auf die Bergbauunternehmen zu werfen, die das gefragte Edelmetall in ihren Projekten besitzen. Hierbei könnte man an Ximen Mining denken. Die Gesellschaft besitzt in British Columbia zwei Gold- und ein Silberprojekt. Ximen erweitert sein Landpaket um sein Vorzeigegrundstück, die Goldmine Kenville weiter.



Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.