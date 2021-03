Lieferdienst nach starken Quartalszahlen bei Anlegern gefragt

1. Daimler (WKN 710000)

Umsatzspitzenreiter ist am Dienstag die Aktie des Automobilkonzerns Daimler. Für die Papiere des Unternehmens geht es um über 2% nach oben. Beflügeln kann die Aktie eine Kaufempfehlung eines Analysten der Investmentbank Jefferies. Auch das Kursziel wurde von 83 auf 85 Euro angehoben. Die Daimler-Aktie notiert aktuell bei 68,15 Euro.



2. Allianz (WKN 840400)

Auch die Aktie des Münchener Versicherungs-Konzerns Allianz kann am Dienstag um 1,2% zulegen. Die Hamburger Privatbank Berenberg belässt die Einstufung für die Allianz-Aktie auf „Buy“ mit einem Kursziel von 239 Euro. In der vergangenen Woche legte der Konzern seine Jahresbilanz vor und will trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie an seiner Dividende von 9,60 Euro pro Anteilsschein festhalten.



3. Lufthansa (WKN 823212)

Schwächer notiert hingegen die Aktie der Lufthansa. Nachdem es im Zuge positiver Impfstoff-Meldungen in den letzten Monaten kräftig bergauf ging, scheinen Anleger heute zunächst Gewinne mitzunehmen. Die Lufthansa-Aktie notiert entsprechend knapp 2% leichter. Auf Sechsmonatssicht steht dennoch ein Plus von knapp 50% zu Buche. Am Donnerstag wird die Fluggesellschaft ihre Jahresbilanz vorlegen.