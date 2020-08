Liechtenstein Life: Wachstum trotz Corona

Die Liechtenstein Life Assurance AG kann auf ein sehr erfolgreiches 1. Halbjahr 2020 zurückblicken. Die Beitragssumme der im Zeitraum abgeschlossenen Policen stieg in diesem Zeitraum auf 501 Mio. CHF* (+15 Prozent im Vergl. zum 1. Halbjahr 2019). Die Summe der Einmalzahlungen/Einmalbeiträge von Januar bis Juni betrug 24,53 Mio. CHF* und lag damit dreimal so hoch wie im Vergleichszeitraum 2019. Insbesondere im 2. Quartal 2020 konnte das Versicherungsunternehmen hier einen großen Zuwachs verbuchen: Mit rund 15,1 Mio. CHF* lagen Einmalbeiträge etwa viermal so hoch wie im 2. Quartal 2019. Der Wert der investierten Fonds (Assets under Management) stieg zum 30. Juni 2020 auf 417 Mio. CHF* und damit um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt. Der Gewinn in Höhe von 2,7 Mio. CHF* konnte gegenüber 1,3 Mio. CHF im 1. Halbjahr 2019 mehr als verdoppelt werden. (* vorläufige, nicht-testierte Zahlen)

Der Erfolg hat nach Ansicht des Geschäftsführers Gordon Diehr verschiedene Gründe. Als Folge der Pandemie und des Lock-downs sank der Konsum, und die in Deutschland ohnehin relativ hohe Sparquote stieg, wie zahlreiche Studien bestätigen (1). Angesichts von Kurzarbeit und dem möglichen Verlust des Arbeitsplatzes haben viele Menschen ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis entwickelt und möchten Vorsorge treffen – auch für die Zeit nach Corona.

Während der Lock-down persönliche Kontakte zwischen Makler und Kunde unmöglich machte, hat sich die konsequente Digitalisierungsstrategie der Liechtenstein Life Assurance ganz besonders bewährt: Die Vermittler konnten ihre Kunden weiterhin beraten und betreuen, denn ihnen standen die notwendigen digitalen Instrumente zur Verfügung. Der komplett digitale Beratungs- und Abschlussprozess war bereits erfolgreich etabliert. Im März wurde das prosperity brokershome Online-Portal für Berater eingeführt – gerade in Corona-Zeiten ein wichtiger Baustein im Beratungsprozess – und der digitale Antragsprozesses um die elektronischen Signatur erweitert. Inzwischen werden rund 75 Prozent aller Neuanträge rein digital übermittelt.

Gordon Diehr, COO der Liechtenstein Life Assurance AG, sagt:

“Die durch Corona hervorgerufene Ausnahmesituation hat gezeigt, dass wir mit unserer umfassenden Digitalisierungsstrategie frühzeitig die richtigen Weichen gestellt haben. Unsere Makler und die Kunden profitieren gleichermaßen davon – nicht nur während der Pandemie – denn wir haben hierdurch die Durchlaufzeiten der Prozesse gesenkt, Verwaltungskosten optimiert und können den Kunden einen noch höhere Servicequalität bieten. Beispielsweise wird ein Großteil der Anträge innerhalb eines Tages policiert. Das ist die kürzeste Policierungszeit für Lebensversicherungsanträge im Markt.“

Auch in Bezug auf die Gewinnung neuer Partner und Vermittler kann die Liechtenstein Life Assurance auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Neben dem Serviceangebot und den digitalen Portalen für Makler und Kunden haben auch die transparenten, flexiblen Vorsorgeprodukte mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis zahlreiche neue Partner überzeugt. Dazu gehören auch innovative Produkte, eine konsequente Weiterentwicklung des Nettogedanken bei Fondspolicen, und value rent business UK, ein neues leistungsstarkes bAV Produkt in Kooperation mit der Deutschen Unterstützungskasse. Darüber hinaus wurde die Fondsauswahl mit starkem Fokus auf nachhaltige Investments erweitert.

In der Schweiz haben Marktvergleiche bestätigt, dass unser Vorsorgeprodukt “KOKON value plus” für die private Vorsorge, also die 3. Säule, das beste Preis-Leistungsverhältnis und die höchste Ablaufleistungen mit breitester Fondsauswahl bietet.

Über Liechtenstein Life Assurance AG:

Liechtenstein Life Assurance AG (LLA) ist eine seit 2008 international operierende und unabhängige Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Ruggell, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind die Schweiz/Liechtenstein und Deutschland. Die LLA verbindet Produktintelligenz mit Beratungskompetenz, indem hochwertige, fonds- und anteilgebundene Lebensversicherungsprodukte mit ausgewählten Kooperationspartnern im jeweiligen Land den gemeinsamen Kunden angeboten werden. Die LLA gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company.

Über the prosperity company AG:

Die digitale Finanzgruppe the prosperity company AG, zu der auch die Liechtenstein Life Assurance AG als 100%ige Tochter gehört, investiert in Ideen und Lösungen in den Bereichen Wohlstandsaufbau und -vorsorge. Weitere Unternehmen der Gruppe sind der Broker Portal Anbieter prosperity brokershome AG, der Servicedienstleister für Vergütungsvereinbarung Cashyou AG sowie die prosperity solutions AG, welche eine Endkunden App für die Verwaltung von Altersvorsorgeprodukten anbietet. Mittlerweile arbeiten und verkaufen über 500 Broker Produkte und Services der prosperity Gruppe an über 60’000 Endkunden. the prosperity company und ihre Tochterunternehmen beschäftigen rund 80 Mitarbeiter an den Standorten in Liechtenstein und Berlin.

(1) u. a. https://www.iwkoeln.de/presse/iw-nachrichten/beitrag/markus-demary-corona-laesst-die-preise-fallen.html, https://www.bvr.de/p.nsf/0/49964E4E5FA22642C125858A002FBDD9/$file/BVR_VolkswirtschaftKompakt_Ausgabe_6-2020.pdf

