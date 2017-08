Lieber harte Goldprojekte als flüssiges Gold

Gold ist extrem gefragt. Beim physischen Gold ist die Aufbewahrung ein Thema. Nicht beim Investment in Goldgesellschaften

Die Wertentwicklung beim Gold überzeugt. Als "Währung der letzten Instanz" schlägt es viele Anlageklassen. Bei einer Aufbewahrung des edlen Metalls zu Hause stellt sich das Problem des Abhandenkommens. Verstecken? Die deutschen Physiknobelpreisträger Max von Laue und James Franck versteckten 1940 ihre wertvollen Goldmedaillen indem sie sie im sogenannten Königswasser auflösten. Es bleibt dann nur eine unscheinbare Flüssigkeit, der man nicht ansieht, dass sich Gold als Tetrachlorogoldsäure darin befindet. Nach dem Krieg wurde das Gold extrahiert und wieder zu Nebelpreis-Medaillen für Laue und Franck gegossen.

Gold ist nun mal stabil und haltbar, rostet nicht und ist von Säuren kaum angreifbar. Daher kann etwa auch das bekannte Danziger Goldwasser, versetzt mit Goldstückchen, bedenkenlos getrunken werden. Es schadet der Gesundheit nicht. Etwas das dem Portfolio des Anlegers gut tut, dürften jedoch weniger das Danziger Goldwasser oder etwa aufgelöste Goldmünzen, sondern viel mehr Aktien von Goldunternehmen sein. Kein Aufbewahrungsproblem und ein Hebel auf den Goldpreis machen diese Anlageform besonders attraktiv.

Und dies vor allem, man sieht es auch an der Goldpreisentwicklung im laufenden Jahr, bei den geopolitischen Risiken, die die Nachrichten beherrschen. Beispiel Nordkorea. Dies wirkt sich zu Ungunsten der Risikolust der Anleger und zu Gunsten des Goldpreises aus. Goldgesellschaften, deren Aktien für den Anleger von Interesse sein könnten, sind etwa Treasury Metals oder US Gold.

Treasury Metals besitzt unter anderem zu 100 Prozent das Goliath Goldprojekt im nordwestlichen Ontario und plant den Produktionsbeginn für 2019. Anfangs wird im Tagebau mit der Förderung der rund 1,5 Millionen Unzen Gold-Ressourcen begonnen werden. Später wird im Untertagebetrieb abgebaut werden. Eine erstklassige Infrastruktur rundet das Projekt ab.

US Gold kann in Nevada zwei Goldexplorationsprojekte sein Eigen nennen. Das Keystone-Projekt und das angrenzende Gold Bar North-Projekt befinden sich auf dem Cortez Trend, der bekannt für seine Goldvorkommen ist. Daneben besitzt US Gold in Wyoming, USA das Copper King Gold- und Kupferprojekt, das gemäß historischen wirtschaftlichen Bewertungen einen immensen Wert darstellt.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



