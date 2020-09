Lieber auf Nummer sicher: Finanztrends in der Bundesrepublik

Hamburg 24.09.2020 – Der Statista Global Consumer Survey betrachtet im aktuellen Whitepaper das Spar- und Finanzverhalten der BundesbürgerInnen. Insgesamt haben 81 Prozent der Deutschen Ersparnisse. Die Hälfte der Sparenden ist nach eigenen Angaben zufrieden, während ein Fünftel gerne mehr gespart hätte. Hauptgrund für fehlende Ersparnisse ist bei 75 Prozent der Befragten ein zu geringes Haushaltseinkommen. Beinahe ein Viertel der Deutschen spart monatlich zwischen 200 und 500 Euro – 4 Prozent sogar über 1000 Euro. Fast zwei Drittel sparen regelmäßig, meist auf Bankkonten, mit beiseite gelegtem Geld oder auf dem Sparbuch. Damit sollen unerwartete Kosten aufgefangen werden. Den BundesbürgerInnen fällt es am leichtesten auf neue Kleidung, Restaurantbesuche oder Reisen zu verzichten. Die Mehrheit, 60 Prozent, fühlt sich (sehr) sicher im Umgang mit ihren persönlichen Finanzen. Vielleicht auch weil 69 Prozent der Befragten angeben, Informationen und Ratgeber zu verwenden. Die meisten dieser Personen informieren sich vor allem bei Finanzexperten, Freunden/Verwandten, im Fernsehen oder über Zeitungen und Websites.



Bei der Wahl der Bank bleibt man in Deutschland traditionell: Mehr als drei Viertel der Befragten hat ein Konto bei einer klassischen Bank. Nur 22 Prozent geben an, ein Konto bei einer Onlinebank zu haben. Den Komfort des Online-Bankings möchten 67 Prozent der Deutschen nicht missen – die Hälfte will aber auch nicht auf die Beratung in der Filiale verzichten. Und auch bei der Bankberatung werden die Deutschen offener: Ein Viertel der Befragten kann sich vorstellen, zukünftig einen RoboAdvisor zu nutzen. Die beliebtesten RoboAdivsor Marken sind Ginmon, Cominvest und Easyfolio.



Wenn es um abstraktere Konzepte geht, sind die Befragten zurückhaltend: 6 Prozent geben an, zukünftig in Kryptowährung investieren zu wollen. Sollte die Deutschen jedoch ein unerwarteter Geldsegen treffen, könnte es spannender werden: 16% der Befragten können sich vorstellen, hätten sie 100.000 Euro zur freien Verfügung, einen Teil in Kryptowährung anzulegen.



Zum kostenlosen Whitepaper geht es hier entlang. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, melden Sie sich gerne bei uns.







2007 in Deutschland gegründet, beschäftigt Statista rund 900 Mitarbeiter auf vier Kontinenten an zwölf Standorten. Statista ist eine führende Daten- und Business Intelligence-Plattform und stellt internationale Markt- und Verbraucherstudien bereit. Das Geschäftsmodell "Data as a Service" ist in dieser Form einzigartig, es gibt keine direkten Wettbewerber am Markt.



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.