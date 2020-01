Liebe Sparer, liebe Sparkassenkunden…

..wir wissen, dass manche von Ihnen und Euch Zertifikaten für Selbstentscheider, Aktien, ETFs oder Sparplänen kritisch gegenüber stehen. Manche vertrauen lieber dem Berater, springen in Riester-Produkte oder den selben Wein in alten Schläuchen mit Namen Rürup. Auf den Weg gebracht hat all das im Jahr 1998 Gerhard Schröder, der jetzt seine Kick-Backs dankbar beim Russen abholt. Seinerseits bestand seine Gegenleistung darin, die deutsche Rente zu planieren und statt dessen Carsten Maschmeyer und Co. ein kleines Dankeschön zu verpassen. Schließlich gab es vorher die Kampagne “ein Niedersachse muss Kanzler sein”. Wir haben all das vor einigen Monaten in unserem Webinar aufgearbeitet und Ihnen die Querverbindungen in und um Hannover erklärt und warum das SO eine starke Wirkung auf unser aller Altersvorsorge hat. Jan Böhmermann hat den Fall …

…des Superstars Carsten Maschmeyer nun noch einmal bildlich umgesetzt. Sehenswert. Bitte anschauen – auch wenn es traurig ist. Traurig jedoch, dass ausgerechnet die Deutsche Sozialdemokratie Millionen Rentnern und Rentnerinnen Milliardengelder “gestohlen” hat. Jeder ETF-Sparplan, jedes Indexzertifikat und jeder noch so mühsam konstruierte Aktienkorb wäre sinnvoller gewesen als sein Geld via Gebührenfalle in Hannover oder andernorts abzuladen. Wer “König der Löwen” oder andere Sinnfrei-Unterhaltung anschaut, sieht womöglich manches mit anderen Augen.