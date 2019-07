Libra-Hype: Jetzt bei Facebook einsteigen?

Bedrohung für das Weltfinanzsystem oder Crypto-Währung der Zukunft? Die Ende Juni von Facebook angekündigte digitale Währung Libra spaltet die Geister. Eins ist jedoch sicher, den Kurs des Tech-Giganten kurbelten Mark Zuckerbergs jüngst angekündigte Währungspläne ordentlich an.

Rund 11 Prozent Performance konnten die Papiere von Facebook im letzten Monat verzeichnen. Die Aktie steht aktuell bei einem Kurs von 204 US-Dollar. Und damit kurz vor dem vor einem Jahr markierten Allzeithoch bei 210 Dollar.

Ein Direktinvestment in Libra stellt der Kauf der Facebook-Aktie allerdings nicht da. Denn anders als medial oft behauptet, handelt es sich bei Libra nicht um eine „Facebook-Währung“. Stattdessen hat Facebook die unabhängige Libra-Stiftung (Libra Association) gegründet. In dieser sind schon jetzt fast 30 namhafte Unternehmen vertreten. Unter ihnen Paypal, Uber und Spotify. Facebook ist damit „nur“ eines der Gründungsmitglieder und hat keine Kontrolle über die Libra-Blockchain. Auch Datensammlung kann Facebook über Libra nicht betreiben. Die Finanztransaktionen in der Blockchain sollen unter Pseudonymen erfolgen und damit nicht nachvollziehbar sein.

Mehr als reine Philanthropie

Auch wenn Libra keine „Facebook-Währung“ sein wird, indirekt profitieren wird das Tech-Unternehmen dennoch. Mit Calibra hat der Facebook-Konzern eine Tochtergesellschaft ins Leben gerufen, die Dienstleistungen und Services rund um Libra anbieten wird. Primäres Ziel ist es, die Libra-Blockchain in Facebook-Messenger und Whatsapp zu integrieren und Überweisungen damit so simpel zu gestalten wie das Versenden einer Nachricht.

Käufer im Übermaß

Die Neuerungen rund um Libra, gepaart mit wiederholt positiven Quartalszahlen, sorgen für viel Dynamik bei der Facebook-Aktie. Die überwiegende Mehrheit der Analysten hat den Titel nun auch weiterhin auf „kaufen“ eingestuft. Manche attestieren Kursziele von bis zu 250 US-Dollar. Auch bei wikifolio-Tradern ist das Wertpapier sehr beliebt. Unter den Nasdaq 100-Titeln liegt die Aktie auf Platz 3 der meistgehandelten Titel der letzten sieben Tage - 68 Prozent aller Trades waren Käufe (siehe untenstehende Tabelle). Die nächsten Quartalszahlen präsentiert das Social Network nächste Woche. Sollte Facebook hier wieder überzeugen, sind weitere Kursanstiege zu erwarten.

Ein treuer Facebook-Investor ist Stefan Waldhauser ( stwBoerse ). Sein wikifolio High-Tech Stock Picking konzentriert sich auf langfristig ausgerichtete Technologie-Unternehmen. Mit dieser Strategie konnte der Wirtschaftsmathematiker seit der Erstellung des wikifolios im Sommer 2016 bisher rund 110 Prozent Performance erwirtschaften. Bei Facebook ist Waldhauser erstmals im Herbst 2017 eingestiegen. Seitdem hat er regelmäßig zu- und verkauft. Zuletzt trennte er sich im April 2019 von Facebook-Anteilen und konnte damit gut 25 Prozent Gewinn verbuchen.

Ich persönlich habe niemals Bitcoin oder eine andere Krypto-Währung besessen. Aber ich werde wohl zu den ersten gehören, die Libra nutzen.

Stefan Waldhauser stwBoerse

Waldhausers aktuelle Einschätzung zum Tech-Riesen lautet wie folgt: „Facebook ist gut ins Jahr gestartet und hat nun zwei Quartale in Folge bessere Zahlen präsentiert als erwartet. Die Aktie konnte daraufhin wieder stark zulegen und bleibt aufgrund der weiterhin attraktiven Bewertung eine der größten Positionen im High-Tech Stock Picking wikifolio.“ Und auch zur Digitalwährung Libra hat er eine Meinung: „Ich persönlich habe niemals Bitcoin oder eine andere Krypto-Währung besessen. Aber ich werde wohl zu den ersten gehören, die Libra nutzen. Denn dieses Konzept überzeugt und fasziniert mich – auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch viele Fragen offen sind.“

Aus einem gänzlich anderen Grund in Facebook investiert hat Andreas Sauer ( Roadrunner ). In seinem wikifolio Gutmenschentitel fokussiert er sich auf Unternehmen, die mehr wollen, als nur Gewinne zu erzielen. Mit einem Augenzwinkern erklärt er den Investmentansatz: „Wenn man sich schon dem Neoliberalismus beugt und unbedingt in Aktien investieren muss, dann doch zumindest in Firmen, die ihr Handeln ethischen Prinzipien unterordnen! Da lacht der Gutmensch!“

Bei Facebook eingestiegen ist er erst vor Kurzem, im Juni 2019. Kommentiert hat er diese Entscheidung so: „Die Sperrung rechter Nutzerkommentare und deren Konten wird wohl von keiner Plattform so stringent betrieben wie von Facebook. Facebook ist DIE Aktie schlechthin gegen rechts! Insofern ein absoluter Gutmenschentitel.“ Nach einem Nachkauf Anfang Juli macht Facebook aktuell 19,2 Prozent von Sauers Portfolio aus. Mit seinem ethischen Investmentansatz konnte Sauer seit der Erstellung seines wikifolios im Dezember 2013 rund 184 Prozent Performance erzielen.

# Name ISIN Alle Trades Käufe 1 Amazon US0231351067 263 63,50% 2 Microsoft US5949181045 176 76,70% 3 Facebook US30303M1027 164 68,29% 4 Apple US0378331005 161 60,87% 5 Tesla Motors US88160R1014 135 60,74% 6 Nvidia US67066G1040 110 70,91% 7 Alphabet US02079K3059 104 45,19% 8 Starbucks US8552441094 75 77,33% 9 Fuelcell Energy US35952H6018 67 64,18% 10 baidu.com US0567521085 60 78,33%

