Leoni: Wieder obenauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Der Automobilzulieferer Leoni hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Erholung am Aktienmarkt umsetzen können. Immerhin legte das Papier seit seinem Tief Mitte August rund 55 % zu. Wobei auf dem Weg nach oben auch wieder freundlichere Analystenkommentare hilfreich waren. Die Frage ist allerdings, ob der Aktie nun charttechnisch die Puste ausgeht. Denn sie ist inzwischen an ihren seit Anfang März bestehenden Abwärtstrend angekommen.



Ein Durchbruch nach oben dürfte hier allerdings vor allem von fundamentaler Seite her positivere Nachrichten erfordern. Doch die sind noch Mangelware. Zumal auch von anderen Autozulieferern, wie beispielsweise Continental, weiterhin sehr vorsichtige Töne zu hören sind. Bis zur nächsten Ergebnisvorlage Mitte November ist also noch viel Zeit und es würde der Nachhaltigkeit der Erholung sicherlich gut tun, wenn hier nach dem deutlichen Anstieg der letzten Wochen zumindest eine kurzfristige Konsolidierung auf dem erreichten Niveau umgesetzt werden kann. In der Perspektive sollte Leoni mit seinem derzeit durchgeführten Sparprogramm sowie einer möglichen operativen Stabilisierung aber weiterhin ein Turnaround-Kandidat bleiben.