Leoni: Voll-Voll-Volltreffer! Aktie + 30%/Zertifikat + 150%!

Die Nachrichtenagentur Reuters vermeldet am Donnerstag, dass LEONI in Gesprächen über einen Zusammenschluss mit dem japanisch-indischen Wettbewerber Motherson Sumi sei. Den Berichten zufolge wollen sich beide Unternehmen zu einem zusammenschließen und der Deal soll ein Volumen von mehr als einer Milliarden Euro haben. Dennoch machten bisher beide Unternehmen keine Angabe zu den Gerüchten rund um den Zusammenschluss der beiden Wettbewerber. Nach dem diese Nachricht an die Öffentlichkeit kam, meldeten sich sofort die Analysten von Hauck + Aufhäuser. Nach einer aktuellen Studie und unter Einbezug eines Zusammenschlusses, vergeben sie jetzt eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel bei 40 Euro je LEONI AG Aktie.

Erst am Sonntag hatten wir ausführlich über Leoni berichtet und mit folgendem Titel auf die bevorstehende Entscheidung hingewiesen: „Leoni: Unterstützung verloren! Absturz oder Gegenwehr mit Chance?“ Am Dienstag hatten wir nachgefasst und konnten bereits einen kleinen Treffer melden. Der Artikel wurde unter der Überschrift: „Leoni: Kleiner Treffer! Volltreffer oder Rückschlag – was passiert?“ auf unserer Website veröffentlicht.

In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom 09.12.hatten wir einen Einstiegskurs ab 26,20 Euro genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 7,31-fache erhöhen konnte. Das Hoch wurde im Tagesverlauf am Dienstag bei 27,33 Euro notiert und am Mittwoch beendet die Aktie den Handel auf Xetra bei 26,81 Euro. Am Donnerstag sahen wir bis nach 16.00 Uhr einen lustlosen Handel mit wenig Umsatz bevor die Aktie durch die Decke ging.

