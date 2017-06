Leoni: Treffer ohne Gewinn! Gibt es jetzt eine neue Trading-Chance?

Am 13. Juni hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit Leoni beschrieben. Der von uns genannte Schlusskurs für den Einstieg wurde nicht geschafft und danach ging es bergab. Wir sehen nicht eingetretene Verluste auch als Treffer an, denn unsere Trading-Strategie beruht auf konkreten Einstiegskursen, bei denen wir nur sehr selten „bestens“ sagen. Nach dem Hoch bei 50,25 Euro am 13. Juni ging es bis auf 47,07 Euro am 15. Juni nach unten und von dort begann der Wiederaufstieg, der sich bisher relativ stabil zeigt und der Aufwärtstrend könnte sich zunächst bis zum Widerstand bei 50,27 Euro fortsetzen.



Dieser Widerstand wurde bereits mehrfach getestet und an dieser Stelle wird sich zeigen, wie sich der Kursverlauf entwickelt. Leoni bewegt sich üblicherweise nicht in größeren Sprüngen, was den Fokus auf ein Hebel-Produkt für diesen möglicherweise kurzen Trade bis zum Widerstand legt. Wo wir den nächsten Einstieg sehen und welches Hebel-Produkt wir wählen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.