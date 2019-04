Leoni: Der Fahrstuhl aus dem Keller hat die erste Etage noch nicht erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Erst am Montag hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Beitrag über Leoni zugeschickt und der anschließend veröffentlichte Artikel hatte folgenden Titel: „Leoni: Ist das die Bodenbildung mit guter Trading-Chance?“ In diesem Artikel hatten wir u. a. geschrieben: „Besonders interessant erscheint uns die Tatsache, dass Leoni nach erneut schlechten Nachrichten nicht wieder den Fahrstuhl nach unten genommen hat. Obwohl es zuletzt schwache Zahlen gab, ist das Unternehmen profitabel und ein weiterer Absturz würde den Fakten nicht gerecht. Leider zählen an der Börse aber nicht nur die Fakten, sondern die allgemeine Stimmung und ein lang anhaltender Abwärtstrend können die Tatsachen oft verdrehen. Der Trading-Bereich ist relativ klar und das Chance-Risiko-Verhältnis ist mit einen guten Einstiegs- und Stoppkurs für risikobewusste Trader und Anleger gut.“

Wenn man sich den Chart anschaut, sieht das verdammt nach noch weiteren Kursgewinnen aus. Das Momentum und die relative Stärke weisen auf einen weiteren Kursanstieg hin und auch die Umsätze haben sich erhöht, was am One Balance Volumen sehr schön nachvollziehbar ist. Wir sehen gute Chancen und können uns einen weiteren Anstieg sehr gut vorstellen.

Wieder ein Volltreffer!

Dieser Volltreffer hat sich aus einer Trading-Idee vom 26. März entwickelt und wer mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat reingegangen ist, konnte bis Donnerstag etwa 80% Gewinn mit dem Hebel-Produkt sehen. Am Montag hatten wir zusätzlich einen Einstiegskurs für Nachzügler genannt und auch dieser Kurs wurde inzwischen überschritten. Dieser Trade lag bereits zum Redaktionsschluss am Donnerstag auf über 20% vorn. Unsere Trading-Vorschläge mit den Hebel-Zertifikaten sind aber nicht nur im Erfolgsfall wesentlich lukrativer, sondern man kann die Chancen mit dem vorhandenen Trading-Kapital auch umfangreicher nutzen, weil die Zertifikatpreise wesentlich geringer sind, als die Aktien als Basiswerte.

RuMaS Express-Service: Maximum Aktien- und Hebel-Zertifikate-Tipps!

Wo wir einen Einstiegskurs sehen, welches Kursziel wir für diesen Trade anbieten und welches Hebel-Zertifikat wir vorschlagen – erfahren Sie nur im RuMaS Express-Service!

Haben Sie unseren Express-Service schon abonniert? Falls nicht, haben Sie viele sehr gute Börsentipps verpasst. Wer umfassend informiert werden will, abonniert zum Sonderpreis die Trading-Tipps-Express-Service-Kombi. Das Jubiläumsangebot ist zeitlich begrenzt bis zum 07. April 2019.