Leoni – D-Day am Mittwoch

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

In der vergangenen Woche hatte Leoni einen Sanierungsexperten an Bord geholt und damit den Abwärtstrend kurzfristig gebremst. Davon ist zum Wochenstart nichts mehr zu sehen. Die Aktie fällt deutlich um fast 15 Prozent und notiert merklich unter 10 Euro. Vor den Quartalszahlen am Mittwoch schauen Antizykliker auf den Turbo-Bull GB0H18 – aktuell rund 17 Cent bei minimalem Spread. Die Erwartungshaltung liegt komplett am Boden. Das Risiko ist sehr hoch, aber die Chance auf einen deutlichen Rebound ist gegeben. Die Positionsgröße sollte sehr niedrig sein, das Ziel im Turbo sind 25 Cent!

Leoni leidet erheblich unter der Flaute der globalen Automärkte und hat zudem mit verschiedenen hausgemachten Problemen zu kämpfen. Mit einem Konzernumbau hat man die Sparten für Drähten, Kabeln und Verbindungslösungen zur Diskussion gestellt. Bei der Kabelsparte kommt auch ein Anteilsverkauf oder Börsengang in Betracht.

Spannend auch – 2019 gab es keine einzige! Kaufempfehlung auf Leoni. Auch auf aktuellem Niveau nicht. Analysen sind halt Trendfolger. Wie sollte man sonst Hauck & Aufhäuser erklären, die im Oktober 2018! noch 44 Euro ausriefen, jetzt aber verkaufen sagen. Bei 9 Euro. Bitter.

Übrigens – wem die Turbo-Nummer zu heiß ist, der kann mit der WKN DF4E7K ein sehr attraktives Discountpapier kaufen. Riskant ist bei Leoni alles, das bildet der Markt aber auch ab.