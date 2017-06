Leoni: Die Analysten nennen aktuell Kursziele von 27,00 und 65,00 Euro!???

Man erlebt ja sehr oft, dass die Analysten sich nicht einig sind, aber so drastische Unterschiede, wie bei Leoni gibt es nicht alle Tage. In der vorigen Woche sagte Kepler Chevreux „reduzieren“ und nannte ein Kursziel von 27,00 Euro und in dieser Woche gab es ein „Buy“ von Berenberg mit Zielkurs 65,00 Euro. Dazu gesellte sich noch Hauck & Aufhäuser, die mit 64,00 Euro dabei waren. Man kann sich eigentlich nur vorstellen, dass sich die sogenannten Experten unterschiedliche Unternehmen angesehen haben. Wir werden in den nächsten Monaten erleben, wo der Experte sitzt.



Unsere letzte Trading-Idee mit Leoni hat nur kurz funktioniert, denn die Aktie drehte nach unserem Einstiegskurs bei 51,371 Euro wieder nach unten ab. Das Tief wurde bei 46.44 Euro am 08. Juni markiert und ein neuer Ausrutscher endete am 12. Juni etwas höher. Am Dienstag müssen die beiden letzten Analystenurteile den Kursschub verursacht haben, denn die Aktie machte einen für ihre Verhältnisse großen Sprung. Damit hat sich der Kurs wieder in eine etwas aussichtsreiche Position gebracht und es könnte eine Trading-Chance folgen. Leoni bewegt sich üblicherweise nicht in größeren Sprüngen, was den Fokus auf ein Hebel-Produkt für diesen Trade legt. Wo wir den nächsten Einstieg sehen und welches Hebel-Produkt wir wählen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.