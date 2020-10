Leoni Aktie: Das sieht übel aus – 1,00 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Leoni Aktie: In den letzten Handelswochen versuchten die Bullen den Kurs auf dem Preisniveau vom März dieses Jahres zu stützen. Doch dieses ist offensichtlich nicht möglich. Denn der Aktienkurs rutscht nach und nach weiter zur Unterseite. Damit wird zum einen die negative Aussicht bestätigt und es werden zudem Preisziele auf der Unterseite aktiv. Hierbei handelt es sich um Fibonacci-Kursziele, welche oftmals erreicht werden. Es sind die Marken von rund 3,80 und 2,80 Euro zu nennen. Aber auch die Zone von 1,00 Euro kommt sehr stark in den Fokus. Um das negative Szenario erst einmal abzuwenden, müssten die Bullen die kurzfristige relevante 38-Tagelinie sowie den fallenden Trend auflösen.

„Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.”

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bärisch) | 100-Tage-Linie (bärisch) | 200-Tage-Linie (bärisch) | Wir befinden uns in einem starken Abwärtstrend. Denn der Kurs notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Außerdem ist die 200-Tage-Linie fallend. Deshalb ist hier auf der Long-Seite große Vorsicht geboten.

○ Der High-Low Channel: Obere-Band (bärisch) | Untere-Band (bärisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Abwärtstrend auf. Denn sowohl das obere Band als auch das untere Band ist fallend, das ist als bärisch zu werten.

○ Der Macd Indikator (Leoni Aktie): (Unter null – aber steigend) Er ist unter der Nulllinie aber die Signallinie ist über der Triggerlinie. Somit könnte man das als Kaufsignal auslegen.

○ Der Rsi Indikator: (Kaufsignal) Zwar befindet sich dieser Indikator wieder im neutralen Bereich, aber er hat in den letzten Tagen ein Kaufsignal ausgelöst.

○ Der Stochastic Indikator: (Kaufsignal) Dieser Oszillator befindet sich wieder in der neutralen Zone. Aber er hat in den letzten Tagen ein Kaufsignal ausgelöst.





