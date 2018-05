Lenzing-Aktie: Q1-Ergebnis erwartungsgemäß rückläufig - Kursziel gesenkt - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

Insbesondere aufgrund negativer Währungseinflüsse habe der Umsatz zum Jahresauftakt mit 550,3 Mio. EUR um 6% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Aufgrund gestiegener Rohstoffkosten und geringeren Preisen für Standard-Viskose sei das EBITDA um 25% auf 101,6 Mio. EUR zurückgegangen. Die EBITDA-Marge sei von 23,0% auf 18,5% gesunken. Das Nettoergebnis habe mit 50,1 Mio. EUR bzw. 1,89 EUR je Aktie um 31% unter dem Vorjahreswert gelegen.

Da sich der operative Cashflow durch einen Working Capital-Abbau etwas verbessert habe, sei die Nettoverschuldung trotz mehr als verdoppelter Investitionen auf 11,6 Mio. EUR reduziert worden (GJ 2017: 66,8 Mio. EUR). Durch die Mitte April erfolgte Dividendenausschüttung von 5,00 EUR je Aktie (davon 2,00 EUR Sonderdividende), weiterhin hohe Investitionen und den erwarteten Ergebnisrückgang dürfte die Verschuldung bis Jahresende aber wieder ansteigen.

Aufgrund der starken Nachfrage nach dem erst Ende 2017 vorgestellten TENCELTM Luxe Endlosgarn (Einsatz im Luxussegment der Modebranche) habe sich das Unternehmen entschlossen, die Kapazitäten für dieses Produkt kurzfristig auszubauen. Für bis zu 30 Mio. EUR solle eine weitere Pilot-Fertigungslinie errichtet werden, wodurch sich die verfügbaren Kapazitäten bis Ende 2019 verdreifachen würden. Außerdem werde die Planung für eine Großanlage vorangetrieben.

Da bislang laut Unternehmensangaben nur ein kleiner Teil der für 2018 erwarteten Kapazitätserhöhungen (600 bis 900kt) auf den Markt gekommen sei, könnte sich der Preisdruck für Standard-Viskosefasern in den nächsten Monaten noch verstärken. Im Gegensatz zu den Standardprodukten hätten sich die Preise im Spezialitätengeschäft im bisherigen Jahresverlauf positiv entwickelt.

Durch den Preisdruck bei Standard-Viskosefasern, höhere Rohstoffkosten und Währungsbelastungen rechne Lenzing unverändert mit einem unter dem Niveau der beiden letzten Jahre liegenden Ergebnis. Der Analyst habe seine Gewinnschätzungen leicht gesenkt und rechne für 2018 mit einem EBITDA-Rückgang um 23% auf 388 Mio. EUR.

Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Lenzing-Aktie und senkt sein Kursziel von 115,00 auf 107,00 EUR. (Analyse vom 23.05.2018)

