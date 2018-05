Lenovo-Aktie: Erwartungen wurden pulverisiert! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Aktienanalyst Arthur Lai von der Citigroup empfiehlt die Aktien von Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) im Rahmen einer Aktienanalyse nach wie vor zu kaufen.



Lenovo Group Ltd. habe mit dem FQ4-Umsatz die Prognose um 4% übertroffen. Der Vorsteuergewinn sei derweil mehr als doppelt so hoch ausgefallen wie erwartet.



Die Citigroup-Analysten führen die positive Gewinnüberraschung auf über den Schätzungen liegende Margen in den Segmenten PC und Data Center zurück.



Analyst Arthur Lai ist der Ansicht, dass Hochleistungs-Computing in den kommenden Jahren ein Schlüsselfaktor hinsichtlich der Umsatz- und Gewinnentwicklung bleiben wird.









In ihrer Lenovo-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Citigroup ihr "buy"-Rating, senken aber das Kursziel von 5,80 auf 5,70 HKD.