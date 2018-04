Leitzins im Euroraum bleibt auf Rekordtief von null Prozent

US-BONDS KNACKEN DIE MARKE VON DREI PROZENTSteigende Ölpreise und eine zunehmend boomende Konjunktur in den USA schärfen den Blick auf die Inflationsentwicklung. Angesichts der Tendenzen könnten die Notenbanker eine schnellere politische Gangart einschlagen. Der Rentenmarkt zeigte bereits erste Reaktionen:Die Rendite der zehnjährigen US Bonds erreichte am Dienstag erstmals seit Ende 2013 die magische Grenze von drei Prozent, am Mittwoch kletterte diese weiter auf 3,03 Prozent.Die Schmerzgrenze vieler Anleger ist nun erreicht - steigende Zinsen sorgen für eine höhere Attraktivität von Anleihen, während die Gewinne börsennotierter Unternehmen durch höhere Finanzierungskosten tendenziell sinken. Staatsanleihen böten Analysten zufolge nun eine interessante und relativ sichere Alternative zu den ohnehin recht teuren Aktien.Die Europäische Zentralbank (EZB) hält sich angesichts wachsender Sorgen vor Handelskonflikten alle Optionen offen. Der EZB-Rat beließ bei seiner Zinssitzung in Frankfurt den Leitzins im Euroraum wie erwartet auf dem Rekordtief von null Prozent. Banken, die Geld bei der Notenbank parken, müssen dafür weiterhin 0,4 Prozent bezahlen.Die EZB geht zudem weiter davon aus, dass die Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden. Dieser Nettoerwerb von Anleihen läuft zunächst bis Ende September dieses Jahres mit einem Monatsvolumen von 30 Milliarden Euro weiter. Zudem bekräftigte die Europäische Notenbank ihre Aussage, dass die Ankäufe, falls nötig, über diesen Zeitpunkt hinaus verlängert werden könnten und auf jeden Fall so lange, bis die EZB eine nachhaltige Korrektur der Inflationsentwicklung erkennt, die im Einklang mit ihrem Inflationsziel steht.