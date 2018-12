Leitzins im Euroraum bleibt auf Rekord-Tief

Wie bereits erwartet, hat die Europäische Zentralbank am Donnerstagnachmittag den Leitzins im Euroraum unverändert auf 0,0 Prozent belassen und stellte auch bis Sommer 2019 keine Änderung in Sicht. Außerdem wurde das Ende der Anleihenkäufe zum Jahresende offiziell beschlossen. Nur noch bis Ende Dezember 2018 steckt die Europäische Zentralbank frische Milliarden in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen.



