Leipzig, Hoffenheim, Red Bull und Rummenigge – Danke für nichts

Karl-Heinz “Kalle” Rummenigge kriegt den Hals ja gern mal nicht voll. Schön zu sehen war dies einst, als er mit unverzollten Uhren den Weg aus Arabien nach Bayern fand. Red Bull kriegt den Hals gerne voll. Voll mit Brause, voll mit Geld, das man dummen Konsumenten aus der Tasche holt. Damit kauft man sich Sport – Eishockey oder auch Fußball – zerstört Traditionen und gesellschaftliche Errungenschaften von Salzburg bis Leipzig. In Hoffenheim hält man Tradition hoch ebenso wie in Wolfsburg – sofern Werksmannschaften von VW oder SAP etwas mit Tradition zu tun haben. In München möchte Kalle am liebsten die Europaliga und findet Bayern als Leer(ver)käufer aller anderen Erstligisten klasse. Dass München auch dort ist wo man ist, weil DAX-Konzerne ihre Millionen irgendwo reinschütten müssen während sich die Konzerne in Bremen oder Bochum in Grenzen halten – geschenkt. Geld zieht halt eben Geld an. Die Kunden der Bayern kreieren dann einmal im Jahr so etwas wie Stimmung – bis dann Real 1-2 führt. Danach ist Schluss. Montagsspiele in Liga eins finden Zuspruch und bei Sky darf man im Jahr 2018 auch gern mal Hoffenheim gegen Wolfsburg ansehen.

In der dritten Liga gehen reihenweise Traditionsvereine pleite, weil Chemnitz, Jena oder Rostock eben keine Lobby haben. Fernsehgelder könnte man umverteilen und die kleinen massiv stützen. Umverteilt werden sie auch – nach Tabellenplatz und füttern damit die Reichen umso fetter. So wird Bayern Jahr für Jahr Meister und ein Finale wie 2001 kennt man nur aus Erinnerungen. Ebenso wie Emotionen, Geschichten, Leid, Mitleid, Trauer, Freude und Euphorie. Alles, was den Fußball ausmacht.

So erinnert man sich exakt 20 Jahre nach der einzigen Meisterschaft eines Aufsteigers an den FCK. Eine solche Meisterschaft wird es NIE wieder geben. Geschichten, die der Fußball nicht mehr schreibt. Statt dessen Meisterschaften mit Go-Pro-Kamera auf Paulaner-Gläsern.

Jedes Land hat die Regierung, die es verdient. So sagt man.

Jedes Land hat den Fußball, den es verdient. Mit Meister Bayern Jahr für Jahr. Mit Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim und armseligen Red Bull-Kunden. Und einer WM in Russland und Qatar im Anschluss statt Fritz Walter oder Horst Eckel.

Kaiserlautern stieg am Freitag in Liga 3 ab. Ohne den FCK hätte es die WM 1954 nie gegeben. Wäre Deutschland ein anderes. Machs gut, Betze. Machs gut Bundesliga mit Red Bull und Kalle.

Geld regiert die Liga.