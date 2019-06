Legalisierungsverfahren in Illinois ein Weg für die Zukunft?

Cannabis-Stocks (by GOLDINVEST) - Bis vor Kurzem hatten in den USA zehn Bundesstaaten Marihuana als Genussmittel legalisiert. Jetzt sind es elf, da auch Illinois zu dieser illustren Gruppe stieß. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied im Vergleich zu den Vorgängern.

Denn während in Kalifornien & Co. die Legalisierung über Abstimmungen der Bürger erfolgte, ist Illinois nun der erste US-Bundesstaat, in dem die Legislative ein Gesetz verabschiedete, das den Verkauf und Besitz von Marihuana legalisiert.

Hinzu kommt, dass das Gesetz eine signifikante Reform des Strafrechts beinhaltet. Es enthält eine breit gefasste Komponente, die vorsieht, dass die Bürger Illinois‘ ihr Vorstrafenregister um Vergehen bereinigen können, die in Kürze legal sein werden. Zudem sollen mögliche Marihuana-Verkäufer in Gegenden mit hoher Armut und hohen Verurteilungsraten bei ihren Anträgen bevorzugt werden. Die Erlöse aus der Besteuerung des bald legalen Marihuana-Geschäfts sollen in Gemeinden investiert werden, die von Verurteilung in Verbindung mit Marihuana am härtesten getroffen wurden.

Illinois ist also „nicht nur“ ein weiterer Staat, der den Verkauf und Besitz von Cannabis als Genussmittel legalisiert, die Art und Weise wie dies geschieht, ist vielsagend – und könnte eventuell in Zukunft ein Modell für eine Marihuana-Legalisierung auf Bundesebene sein. Wir werden die Entwicklung in den USA weiter genau im Auge behalten.



