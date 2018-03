Lebensversicherung? Nein! Aber es gibt eine Rettung

Die Zeiten von Mindestverzinsungen über sieben Prozent bei einer Lebensversicherung sind vorbei. Mittlerweile sollen Gesetze die Versicherten schützen, diese verhindern jedoch nicht, dass Lebensversicherungen ihre Probleme auf die Kunden abwälzen. Eine Auswertung der Bundesregierung belegt genau dies Praktiken der Lebensversicherer. Es gibt jedoch Alternativen, wie Sparpläne oder noch besser, im Rahmen der von uns regelmäßig vorgestelltenAktien günstig oder sogar umsonst kaufen.

In dem Artikel Lebensversicherungen wälzen ihre Probleme auf die Kunden ab auf Spiegel Online wird die aktuelle Situation der Lebensversicherungen beschrieben. Nachdem es in den 90ern noch eine Verzinsung von über sieben Prozent gab, sinkt diese mittlerweile auf 2,4 Prozent. Die Lebensversicherer legen die Spareinlagen der Anleger in sichere Anlagen an, welche aufgrund der niedrigen Zinsen nichts mehr abwerfen. Hinzu kommt die Zinszusatzreserve, die Mittel für Neukunden schmälert, um die an Altkunden versprochenen Mindestverzinsungen zahlen zu können. Daraufhin wurde vom Bundesfinanzministerium das Lebensversicherungsreformgesetz ins Leben gerufen, das unter anderem besagt, dass Gewinne nicht mehr an Eigentümer ausgeschüttet werden dürfen, wenn die Leistungen für die Versicherten gefährdet sein. Die komplette Recherche lesen Sie hier.