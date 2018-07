Lebensversicherer verkaufen zunehmend Anleihen

Aufgrund der Niedrigzinsen verkaufen Lebensversicherer zunehmend Anleihen aus ihren Beständen, um Zinsversprechen an Altkunden zu erfüllen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler hervor. In diesem Jahr werden voraussichtlich Zinspapiere im Wert von rund 14,5 Milliarden Euro abgegeben.„Durch den Verkauf von Tafelsilber gewinnen die Versicherer lediglich Zeit. Langfristig verschärft sich das Problem, da sie immer mehr Papiere mit Niedrigzinsen in den Büchern haben“, bewertet Schäffler die Entwicklung. Die Frankfurter Allgemeine berichtet: https://bit.ly/2L8ORxl