Leben für die Zukunft

Klimakiller und Ressourcenverbraucher stehen im Blickpunkt. Fortbewegung und Ernährung gehören zu den zentralen Themen

Die Ernährung verschlingt enorme Ressourcen. Auch Lebensmittel besitzen eine Klimabilanz. Das fängt beim Einkauf an, Wege und damit Sprit lassen sich sparen bei genauer Planung, saisonal und regional sind relativ neue Schlagwörter. So haben etwa sogenannte Superfood-Lebensmittel oft einen langen Weg hinter sich, wo doch einheimische Alternativen bestehen. Das Augenmerk sollte man auch auf Verpackungen oder die richtige Lagerung richten.

Beim Thema Lagerung gibt es hoch technologisierte Ansätze, wie etwa die Radiant Energy Vakuum-Technologie von EnWave. Mit dieser patentierten Art Lebensmittel zu trocknen und haltbar zu machen, verdient EnWave an Lizenzen und an der Bereitstellung seiner REV™ Maschinen. Mit den innovativen Lebensmittelanwendungen konnte EnWave bereits viele Kunden aus der Lebensmittelbranche, der Pharmaziebranche und aus dem Bereich Cannabis für den medizinischen Bereich gewinnen.

Beim Thema Transportwege von Lebensmitteln kommt man am Automobilsektor und an der Elektromobilität nicht vorbei. Im Jahr 2019 sind die europäischen Automobilzulassungen das sechste Mal in Folge angestiegen. Nötige Rohstoffe sind unter anderem Platin und Palladium. Gerade hatte Palladium ein neues Rekordhoch von fast 2.400 US-Dollar je Feinunze erreicht und ist damit das wertvollste der vier großen Edelmetalle. Ursächlich ist sicher eine gefürchtete Angebotsknappheit. Auch Platin, zwar nicht im Angebotsdefizit, sondern mehr im Überschuss vorhanden, war zeitweise so teuer wie seit drei Jahren nicht mehr.

Unternehmen, die sich auf diese zwei Metalle spezialisiert haben, wie etwa Sibanye-Stillwater, rücken daher in den Blickpunkt. Mit großen Platin- und Palladiumminen in Südafrika und in den USA kann das Unternehmen die begehrten Rohstoffe liefern. Daneben ist Sibanye-Stillwater auch einer der größten Goldproduzenten auf der Erde.

